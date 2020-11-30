Kutlay Erk:''Tatar adeta bir 23 nisan çocuğu sevinciyle bizi bu hallere getirdi''

Eski Dışişleri Bakanlarından Kutlay Erk, katıldığı tv programında gündeme dair açıklamalarda bulundu;

“Vatandaş yakınmakta haklı. İki ay oldu. Hükümet kurulsa da iki buçuk ay hükümetsiz kalmış olacağız neticede… Bu Ersin Tatar’ın halka hediyesidir. Ben gidiyorum, benden sonra ne haliniz varsa görün demenin bir modeli… Giderken daha önceden HP istifa ettiğinde hükümet de istifa etmeliydi, yapmadı. Kendisi seçildi, mazbatasını aldı vekil göstermedi. Fiilen hiçbir şeyi umursamadı, ne ekonomiyi ne siyasetin geleceğini… Ne olacağını asla dert edinmedi. Adeta bir 23 nisan çocuğu sevinciyle bizi bu hallere getirdi…”