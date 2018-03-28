Kutlu Adalı Basın Ödülleri verildi

Basın-Sen 17’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törende ilk önce basın camiasında hayatını kaybedenler adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra gazeteci yazar Kutlu Adalı’nın hayatını anlatan kısa bir slayt gösterisi isletildi.

Törende konuşan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, halen daha bugün Türkiye’de basının ve düşünce özgürlüğünün kısıtlandığından bahsederek, ülkemizde basının özgürce yaza bilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini söyledi.

Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı ve Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Koruoğlu Çakmak da gece kısa bir konuşma yaparak, teşekkür etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de Sendikal Plarfdorm adına yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta medyanın gücünün önemine vurgu yaparak, bu gücün barış için kullanıması gerektiğine dikkat çekti.

Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu da, Kutlu Adalı ile mesai arkadaşlığı yaptığını anlatarak, ölümünün devletin bir ayıbı olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’tan Kıbrıs Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Christos Christofides de, Kıbrıslı Türk meslektaşları ile işbirliği içinde olduklarını ve bu işbirliğini arttırarak devam ettireceklerini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, bir gazetecinin düşüncelerini ve yazılarını özgürce anlatmasının, oun öldürülmesini gerektirmediğinin altını çizerek, daha adil bir ülke için çalışacaklarını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de konuşmasında, demokrasinin vazgeçilmez bir etken olduğunu söyleyerek, basının görevini baskı hissetmeden yapması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman ise konuşmasında, ülkedeki hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmadığından bahsederek Kıbrıs Türk halkının daha kötü koşullarda çok daha iyi işler başardığını vurguladı.

Başbakan, Kıbrıs Türk halkının hükümetiyle, başbakanıyla, gazetecisiyle ve her bir bireyi ile silkinip kendine gelmesi gerektiğini söyleyerek, ne siyasetten, ne medyadan ne de kendisinin yönetimi altında olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndan memnun oldmadığını ifade etti.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, ülkeyi daha demokratik koşullara ulaştırmak adına çalışmak gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Basın-Sen 17’ci Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerine verildi.

Kutlu Adalı Onur Ödülü’ne: Merhum Hakan Çakmak

Basın-Sen Özel Ödülü’ne: Sevgül Uludağ

En iyi Haber Ödülü’ne: Duygu Alan

En İyi Spor Ödülü’ne: Eren Şişik

Hakan Çakmak Özel Ödülü’ne: Kadri Esemen

Genç Basın Çalışanı Ödülü’ne: Tünay Mertekci

Basın Emekçisi Ödülü’ne: Celil Uysal, Tekin Kurt, Mustafa Bozdoğan, Erol Uysal

Mesleğe Emek Verenler Ödülü’ne: Ayşe Taşseven Denizoğlu, Eralp Adanır, Ali Baturay

Yeni Medya Ödülü’ne: İpek Dermuş ile Irenee Zamani layık görüldü.

Ödüllerin verilmesinin ardından gece kokteylle son buldu.