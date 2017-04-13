Kutlu Adalı Basın Ödülleri veriliyor

Basın – Sen,, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları ile Kutlu Adalı Vakfı’ndan birer üyenin katılımııyla belirlenen Kutlu Adalı Basın Ödülleri, 21 Nisan Cuma akşamı verilecek.

Ödüller saat 20.00’de Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda verilecek.

Basın-Sen tarafından yapılan açıklamada, düzenlenecek olan gecede kokteyl olacağı da belirtilirken, tüm basın mensupları kokteyle davet edildi.

Ödül kazanan isimler şöyle:

“Genç Basın Çalışanları: Ali Kişmir, Özlem Çimendal

Mesleğe Emek Verenler: Harid Fedai, Muazzez Seldağ, Hasan Canpolat, Türker Heper

Yeni Medya Alanı: Kamil İpçiler, Ahmet Vamık

Spor: Okan Karademir:

Kutlu Adalı Vakfı Özel Ödülü: Ahmet Okan

Basın-Sen Özel Ödülü: Tutuklu gazeteciler adına Türkiye Gazeteciler Sendikası

Yılın Haberi: United Medya’nın ‘Hacamat’ ve ‘Camide Kuran Kursları’ başlıklı haber dosyaları için Cenk Mutluyakalı ve Sami Özuslu.

Kıbrıs Postası’nda yayınlanan ‘Yalanın Şifresi BBK.0.00-40/00-16/749’ adlı haber için Vatan Mehmet

Kıbrıs Gazetesi’nde yayınlanan ‘Korkunç Restorasyon’ adlı haber için Ahmet İlktaç.”