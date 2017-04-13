Kutlu Adalı Basın Ödülleri veriliyor

Ödüller saat 20.00’de Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda verilecek.
Basın-Sen tarafından yapılan açıklamada, düzenlenecek olan gecede kokteyl olacağı da belirtilirken, tüm basın mensupları kokteyle davet edildi.
Ödül kazanan isimler şöyle:
“Genç Basın Çalışanları: Ali Kişmir, Özlem Çimendal
Mesleğe Emek Verenler: Harid Fedai, Muazzez Seldağ, Hasan Canpolat, Türker Heper
Yeni Medya Alanı: Kamil İpçiler, Ahmet Vamık
Spor: Okan Karademir:
Kutlu Adalı Vakfı Özel Ödülü: Ahmet Okan
Basın-Sen Özel Ödülü: Tutuklu gazeteciler adına Türkiye Gazeteciler Sendikası
Yılın Haberi: United Medya’nın ‘Hacamat’ ve ‘Camide Kuran Kursları’ başlıklı haber dosyaları için Cenk Mutluyakalı ve Sami Özuslu.
Kıbrıs Postası’nda yayınlanan ‘Yalanın Şifresi BBK.0.00-40/00-16/749’ adlı haber için Vatan Mehmet
Kıbrıs Gazetesi’nde yayınlanan ‘Korkunç Restorasyon’ adlı haber için Ahmet İlktaç.”
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