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Kutlu Adalı Basın Ödülleri yarın akşam veriliyor

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Kutlu Adalı Basın Ödülleri yarın sahiplerini buluyor. Bu yıl 18’incisi düzenlenen ödül töreni yarın akşam saat 19.30’da Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Salonu’nda olacak.
Kutlu Adalı Basın Ödülleri yarın akşam veriliyor

Basın-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığında, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Zafer Kodan,  Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden Burhan Gürkan, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile merhum gazeteci Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Koruoğlu Çakmak’ın katılımıyla oluşturulan jürinin ödüle değer gördüğü isimler şöyle:

“Kutlu Adalı Onur Ödülü: Ahmet Cavit. Basın-Sen Özel Ödülü: Kıbrıs’ta Gazetecilik İçin Bir Sözlük (Bekir Azgin, Christos Christofides, Esra Aygin, Maria Siakalli). En iyi Haber Ödülü: Aktay Elektirikci (Aziz Kutlay Röportajı-1958 Kuşağı Sendikalaşma)- Kanal Sim. En İyi Spor Ödülü: Raif Özgüren. Hakan Çakmak Özel Ödülü: Şevket Öznur – Halkın Sesi. Genç Basın Çalışanı Ödülü: Safiye Özyürekliler Çuhadar– Mesarya Ajans. Basın Emekçisi Ödülü:  Meltem Sakin – Radyo Mayıs, İslam Türfent - Yeni Bakış, Cemil Özbey – Genç Tv, Tahir Gazi – Havadis. Mesleğe Emek Verenler: Ali Osman Tabak– Afrika, Selda İçer – BRT, Dilek Çetereisi- Kıbrıs. Yeni Medya Ödülü: Kıbrıs Postası.”

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