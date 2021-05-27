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27.05.2021 13:47
Adalı Cinayeti KKTC Meclisi'nde araştırılacak.. Genel Kurul oy birliği ile evet dedi..
Kutlu Adalı Cinayeti KKTC Meclisi'nde araştırılacak..
Genel Kurul oy birliği ile evet dedi..
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