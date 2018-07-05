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FLAŞ HABERKazadan 1 ay sonra hayatını kaybetti

Kutlu Adalı mezarı başında anılacak

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Yenidüzen yazarlarından Kutlu Adalı için, ölümünün 22’nci yıldönümü olan yarın Lefkoşa’daki kabri başında anma töreni düzenlenecek.
Kutlu Adalı mezarı başında anılacak

Yenidüzen’den yapılan açıklamaya göre, Kutlu Adalı Vakfı ve Yenidüzen gazetesi tarafından düzenlenecek anma töreni saat 10.00’da başlayacak.

Açıklamada, “Yenidüzen yazarı, araştırmacı, aydın insan Kutlu Adalı, karanlık güçlerin kalleş kurşunlarına rağmen yaşamaya devam ediyor6 Temmuz 1996’da evinin önünde ‘faili meçhul’ siyasi bir cinayetle öldürülen gazetemiz YENİDÜZEN’in yazarlarından Kutlu Adalı için ölümünün 22’nci yıldönümü olan 6 Temmuz 2018 Cuma günü Lefkoşa’daki kabri başında bir anma töreni düzenlenecek” ifadeleri kullanıldı.

KİTABI RUMCA’YA ÇEVRİLDİ

Açıklamaya göre, Kutlu Adalı’ya ilişkin “Bir İnsan: Kutlu Adalı” isimli kitap da, Türkçe’den Rumca’ya çevrilerek yayımlandı.

Kıbrıslı Rum yazar Hristos Hacıbaba tarafından kendi yayınevinden Rumca olarak basılan kitabın başlığı “Gerçek bir Kıbrıslı: Kutlu Adalı” olarak sunuluyor.

İlkay Adalı ve Sevgül Uludağ tarafından kaleme alınmış olan kitabın Türkçe’den Rumca’ya çevirisini şair-yazar Hristos Hacıbaba ve şair-yazar İbrahim Aziz gerçekleştirdi.

Kitabın kapak tasarımını ise ressam ve grafik sanatçısı Sofia Hacıbaba yaptı.

Açıklamaya göre, kitapta, Kutlu Adalı’ya ilişkin Sevgül Uludağ’ın Kutlu Adalı’nın eşi şair İlkay Adalı’yla yaptığı ve Yenidüzen’de yayımlanan geniş bir röportaj, Kutlu Adalı’nın öldürülmesine gerekçe yapılan Yenidüzen’de yazdığı bazı makaleleri ve şiirleri yer alıyor.

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