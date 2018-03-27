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Kutlu Adalı ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor

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17’ncisi düzenlenecek olan ödül töreni bu akşam saat 20.00’de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde verilecek
Kutlu Adalı ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor

Basın – Sen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımı ile bir araya gelen jüri tarafından verilen Kutlu Adalı Basın Ödülleri bu akşam veriliyor.Ödüller şöyle:
Kutlu Adalı Onur Ödülü: Hakan Çakmak adına eşi İlknur Çakmak
Basın-Sen Özel Ödülü: Sevgül Uludağ
En iyi Haber Ödülü: Duygu Alan (Dipkarpaz’da Aşk Kazandı) – Havadis Gazetesi
En İyi Spor Ödülü: Eren Şişik (Yedek Kulübesine Dürüm Çağırdı) – Yenidüzen Gazetesi

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Kadri Esemen
Genç Basın Çalışanı Ödülü: Tünay Mertekci
Basın Emekçisi Ödülü: Celil Uysal, Tekin Kurt, Mustafa Bozdoğan, Erol Uysal
Mesleğe Emek Verenler: Ayşe Taşseven Denizoğlu, Eralp Adanır, Ali Baturay
Yeni Medya Ödülü: İpek Dermuş (Voice of the Island) – Irenee Zamani (Voice of the Island)

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