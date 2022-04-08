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Kutlu Evren: Akaryakıt fiyatlarında günlük güncelleme yapmaya devam edeceğiz

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, “Dünya petrol piyasalarında yaşanan düşüşe paralel olarak, bizde de akaryakıt fiyatlarında günlük güncelleme yapmaya, gerekli indirimi piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz” dedi.
Kutlu Evren: Akaryakıt fiyatlarında günlük güncelleme yapmaya devam edeceğiz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, küresel enerji piyasaları ve döviz kurlarında yaşanan aşırı dalgalanma nedeniyle, dünya petrol fiyatlarında ciddi artışların yaşandığını, doğal gazda da geçen yılın ilk üç ayına göre bu yılın aynı döneminde yüzde 384’lük bir artış yaşandığını, 2021 Ocak ayında 1000 metreküpü 120 dolar olan doğalgazın, 2022’nin ilk ayı itibariyle 12 kat artışla 1400 dolar seviyesine ulaştığına dikkat çekti. 

Küresel anlamda etkili olan krizin, ülke ekonomisine de ciddi anlamda olumsuz tesirleri olduğunu belirten Kutlu Evren, bu olumsuzluklara karşı halkın alım gücünü ve piyasa dengelerini korumak için imkanlar dahilinde ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade etti. 

Evren, kısa süre önce akaryakıtta yüklü fiyat artışlarını dengelemek, halkın alım gücü ve piyasa dengelerini korumak amacıyla akaryakıt tüzüğünde değişikliğe gittiklerini hatırlatarak, “Dünya petrol piyasalarında yaşanan düşüşe paralel olarak, bizde de akaryakıt fiyatlarında günlük güncelleme yapmaya, gerekli indirimi piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz” dedi.

“TÜP GAZDA ZORUNLU BİR DÜZENLEME YAPILMIŞTIR”

Küresel enerji piyasalarına bakıldığında doğal gazda da bir yılda neredeyse yüzde dört yüze yakın bir artış yaşandığına işaret eden Kutlu Evren, tüp gaza yapılan 30 TL’lik artışın zorunlu olduğunu, marketlerin kâr marjının ise toptancı, dağıtıcı ve marketçi arasındaki anlaşmaya bağlı bir konu olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Kutlu Evren, bu üç kurumsal yapı içerisinde, bakanlığın herhangi bir kar marjı belirlemediğini, marketçilerin kar marjının tamamen toptancı tarafından belirlendiğini, basında çıkan marketçilerin kar marjının bakanlığın aldığı “yanlış” karar doğrultusunda düşürüldüğüne yönelik haberlerin maksatlı ve gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Tüp Gazda talep edilen artışın çok daha fazla olduğunu da ifade eden Kutlu Evren, “halkın alım gücünü korumak amacıyla imkanlar dahilinde hareket edilmiş ve fiyat düzenlemesi 30 TL ile sınırlı tutulmuştur” dedi.

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