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Kutlu Evren, Ankara temasları çerçevesinde TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü

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Kutlu Evren, Ankara temasları çerçevesinde TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü
Kutlu Evren, Ankara temasları çerçevesinde TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in geniş bir heyet ile günübirlik gerçekleştirdiği Ankara temasları çerçevesinde sabah saatlerinde Mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından, ikinci resmi temasını saat:16.00’da Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile gerçekleştirdi.

 

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından bakanlık girişinde karşılanan Bakan Kutlu Evren, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte iki bakanlığın işbirliğinde yürütülen çalışmalar ve bu çalışmaların güncel durumlarını değerlendirmek üzere heyetler arası toplantıya katıldı.

 

Heyetler arası toplantıda, Bakan Kutlu Evren’in ilk görev döneminde 20 Ekim 2016 tarihinde KKTC’ye Yeni Ceza İnfaz Kurumu Yapımına İlişkin imzalanan Protokol ile çalışmaları başlatılan özellikle yapımı tamamlanmış, teslim aşamasına gelmiş olan Yeni Cezaevi konusunda sürecin nasıl şekilleneceği ve bundan sonraki aşamalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

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