Kutlu Evren: Devletimiz, Bu Topraklardaki Varlığımızın Vücut Bulmuş Hali

KUTLU EVREN, “DEVLETİMİZ, BU TOPRAKLARDAKİ VARLIĞIMIZIN VÜCUT BULMUŞ HALİ VE ULUSAL BİRLİĞİMİZİN GÜCÜDÜR”.

“Bugün, tarih boyunca zulme boyun eğmeyen bir toplumun, vatan topraklarında kendi kimliği, kültürü, manevi değerleri ile var olduğunun, var olacağının dünya ve tarih önünde ilan edildiği, geçmişten aldığımız güçle geleceğe umut tohumlarını ektiğimiz, bağımsız ve özgür devletimizin 38. yaşını büyük bir gururla kutluyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğüne kavuşması kolay olmamıştır. Kıbrıs Türk Halkı, kadını erkeği, yaşlısı genci ile yekvücut olup, her türlü haksızlığa, adaletsizliğe, soy kırıma karşı onurlu bir var oluş mücadelesi vermiştir.

Onun içindir ki, gönderde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız özgürlük güneşimizdir. Devletimiz, hepimizin güvencesi, bu topraklardaki varlığımızın vücut bulmuş hali ve ulusal birliğimizin gücüdür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılmasında, yüceltilmesinde ve geleceğe daha da güçlü şekilde yürümesinde en büyük güvencemiz olan gençlerimizin bayrağı daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır.

Esaretten özgürlüğe kavuşmamızda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında, bugünlere gelmemizde kahramanlıkları, fedakârlıkları asla unutulmayacak olan başta Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, bizler için yaşamlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, devletimizin harcında büyük emekleri olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerimle, ulusal birliğimizin gücü devletimizin 38. yaşını en içten dileklerimle kutluyor, tüm vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum”.