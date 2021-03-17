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Kutlu Evren, “Her zaman olduğu gibi içinden geçtiğimiz bu zor dönemde de vatandaşlarımızın yanındayız”

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Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’in daveti üzerine Beyarmudu Belediye tesislerinde gerçekleştirilen, bölge sorunlarının çözümüne yönelik toplantıya İçişleri Bakanı Kutlu Evren geniş bir heyet ile katıldı.
Kutlu Evren, “Her zaman olduğu gibi içinden geçtiğimiz bu zor dönemde de vatandaşlarımızın yanındayız”

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’in daveti üzerine Beyarmudu Belediye tesislerinde gerçekleştirilen, bölge sorunlarının çözümüne yönelik toplantıya İçişleri Bakanı Kutlu Evren geniş bir heyet ile katıldı. Beyarmudu Belediye Tesislerinde dün akşamüstü gerçekleşen toplantıda İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Sosyal Konut Müdürü Ercan Beşerler, Özel Kalem Müdürü Mehmet Kardan ve Bakanlık Bürokratları eşlik etti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in başkanlığında bölge sorunlarınının çözümüne yönelik istişarelerin yapıldığı toplantıda bölge gençlerinin Kırsal Kesim Sorunları, ağıllara giden yolların ıslahı ve çeşitli bölgesel konular masaya yatırıldı.

Beyarmudu Bölge sorunlarının çözümü konusunda Belediye Başkanı İlker Edip, Belediye Meclis Üyeleri ve Bölge Muhtarlarının görüş ve önerilerini dinleyen Bakan Kutlu Evren, çok verimli bir toplantı olduğunu, bölgesel sorunların çözümüne yönelik istişare yapıldığını ve yürütülen çalışmaların, amacının vatandaşlarımızın sıkıntılarını bu zor dönemde aşmak, bölge halkının sorunlarına çare aramak için olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, her zaman Belediyeler ve muhtarlarla istişare içerisinde çalışmaya özen gösterdiklerini ifade ederek, bölgesel sorunların çözümü ve gençlerin bölgelerine sahip çıkmaları için çalışmalar yapıldığını, gerekli adımların atılacağını ve ülke genelinde vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Bir yıldır yaşanan Covid-19 Pandemisi nedeniyle ülkenin her bölgesinde çeşitli sıkıntıların ortaya çıktığına dikkat çeken  Bakan Kutlu Evren, “her zaman olduğu gibi içinden geçtiğimiz bu zor dönemde de vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in büyük önem verdiği bilinen Covid-19 tedbirlerine uygun hareket edilerek Belediye Toplantı Salonunda camlarının açık olduğu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyulduğu gözlerden kaçmadı.

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