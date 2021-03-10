İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İrsen Küçük'ü andı:

Kıbrıs Türk Halkı’nın ulusal davasına kararlılıkla bağlı, ülkemize Bakan, Başbakan olarak değerli hizmetlerde bulunan Erenköy Direnişi’nin kahraman mücahitlerinden olan Eski Genel Başkanlarımızdan İrsen Küçük’ün vefatının 2. Yıldönümünde, kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Merhum Eski Genel Başkanımız İrsen Küçük’ün, devletine olan bağlılığı, zor dönemlerde üstlendiği görevler ve ülkesine yaptığı değerli hizmetler unutmayacaktır. Ruhu şad olsun.