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Kutlu Evren: ‘’Kıbrıs Türk Halkı Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkına Sahiptir’’

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Kutlu Evren, en az Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi kaderini tayin etme hakkına sahip, rüştünü ispat etmiş güçlü bir halk olduğunu söyledi.
Kutlu Evren: ‘’Kıbrıs Türk Halkı Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkına Sahiptir’’

KUTLU EVREN, “KIBRIS TÜRK HALKI KENDİ KADERİNİ TAYİN ETME HAKKINA SAHİPTİR”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 5+1 Cenevre görüşmelerinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük mücadeleler sonucunda bağımsızlığını kazandığını, bu topraklarda eşit iki halktan biri olarak var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini ifade eden Kutlu Evren, en az Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi kaderini tayin etme hakkına sahip, rüştünü ispat etmiş güçlü bir halk olduğunu söyledi.

Kutlu Evren, “yarım asırdır Türk tarafının iyi niyetle sürdürdüğü Federasyon tezinin hiçbir zaman GKRY Liderleri tarafından benimsenmediğinin altını çizerek, son aşamada Ocak 2017 tarihinde Crans Montana’da bu sürecin sonuna gelinmiş olduğu gerçeği tüm dünya tarafından kabul edilmiştir” dedi. Bugün, tüm bu gerçeklerin halkımız tarafından da net olarak görüldüğünü belirten Kutlu Evren, Kıbrıs Sorunu’nun 1968 yılından beridir taraflar arasında 53 yıldır görüşüldüğünü, Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan asla vazgeçmediğini ve  Kıbrıs Türk Halkı ile ne siyasi eşitliği, ne yönetimi, ne de bölgesel zenginlikleri paylaşma konusunda niyetleri olmadığının da ortada olduğunu belirtti.  

27 Nisan tarihinde Cenevre’de başlayacak 5+1 görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın masaya koyacağı “İki Eşit Egemen Devlet” tezinin bu anlamda çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Kutlu Evren, Türk Tarafının yeni tezlerle, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğini esas alan çok daha güçlü bir şekilde masada olacağına vurgu yaptı.

CUMHURBAŞKANI TATAR, DURUŞU İLE HALKINA GÜVEN VERMEKTEDİR

Kıbrıs Türk Halkı’nı en üst seviyede temsil eden Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın  halkından hiçbirşeyi gizlemeden, şefaf bir biçimde yapılacak görüşmelerde ortaya konacak her belgenin gerek muhalefet parti başkanları, gerek hükümet ile gerekse de halkımızla paylaşılacak olması çok önemlidir. Bu yaklaşım egemenliğine, devletine bağlı Kıbrıs Türk Halkının hak ettiği bir yaklaşımdır.

Bu bağlamda da Cumhurbaşkanı Tatar’ın halkına  güven verdiğini de söylemek isteterim diyen Kutlu Evren, Cenevre görüşmelerinin akıbetinin  Kıbrıs Türk Halkı açısından hayırlı olmasını temenni ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar baştta olmak üzere Türk tarafına görüşmelerde bir kez daha başarılar diledi.

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