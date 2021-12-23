Kutlu Evren, Kıbrıs Türkü’nün Sesinin, Haklı Davasının Dünyaya Duyurulmasında BRT’nin Hizmetleri Çok Değerlidir

Milli mücadelemizin sesi , Bayrak Radyosu’nun 58 yıl önce tüm zorluk ve imkansızlıklar altında yayınlarına başlaması direniş tarihimizde çok özel ve önemli bir yere sahiptir. Bayrak Radyosu, varoluş mücadelemiz sırasında, en zor günlerde ulusal birliğimizi, mücadele ve moral gücümüzü diri tutarak, tarihi bir görevi yerine getirmiştir.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumumuz, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesi verdiği zorlu yıllardan bugünlere değin, çizgisi değişeyen, kalitesi her gün ileriye taşınan, halkımıza güven veren, doğru ve sorumlu yayınları ile devletimizin en özel kurumlarının başında gelmektedir.

Yıllar önce büyük emekler ve canlar feda ederek o günlerin zorluklarını aşmayı, devlet kurmayı başarmış bir halkız. Bu onurlu mücadele içerisinde, Kıbrıs Türkü’nün sesinin, haklı davasının dünyaya duyurulmasında BRT’nin hizmetleri çok değerlidir.

Bayrak Radyosu’nun kuruluşunda büyük emekleri olan, en zor dönemlerde görev almış, bugün hayatta olmayan insanlarımızı minnet ve rahmetle anıyor, Kıbrıs Türkü’nün sesinin dünyaya duyurulmasında emek veren ve vermeye devam eden tüm çalışanlarımıza saygılarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerimle, Bayrak Radyo Televizyon Kurumumuzun 58. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım.