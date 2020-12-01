Kütüphaneciler Birliği ve Çevre Mühendisleri Odası’ndan “GÜKAD Hakkı Alpagut Kütüphanesine” anlamlı bağış:

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği Lokal bünyesinde, 2018 yılından beri faaliyet gösteren Avukat Hakkı Alpagut kütüphanesi, 1 Aralık 2020 Salı günü, Kütüphaneciler Birliği ve Çevre Mühendisleri Odası tarafından ziyaret edilerek kitap bağışında bulunuldu.

GÜKAD Başkanı Av. Mehtun Muslu; “Farklı alanlarda faaliyet gösteren Sivil Toplum örgütlerinin, yardımlaşması ve dayanışma örneği göstermesinin, topluma olumlu kazançları olacağı gibi, demokrasimizi ve fikir üretimimizi zenginleştireceğini” belirtti.

Ziyarette hazır bulunan, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı, Nilden Bektaş Erhürman: “Uzun zamandır GÜKAD faaliyetlerini ilgi ile takip ediyoruz, GÜKAD’ın özellikle halk sağlığı için Vahşi Çöp Depolama alanlarına çözüm üretme gayretini anlamlı buluyorum, her türlü ortak mücadeleye ve bilgi paylaşımına hazır olduğumu belirtmek isterim.”

Kütüphaneciler Birliği Başkanı Umure Örs: “GÜKAD Hakkı Alpagut Kütüphanesinin, manevi ve önemli bir çalışma olduğunu, birliğimiz her türlü yardıma hazırdır, Hakkı Alpagut Kütüphanesine kitap sınıflandırma ve kitap bağışı konusunda destek vermekten büyük mutluluk duymaktayız dedi.

Toplantıda hazır bulunan Dt. Filiz Besim, mahalli örgütlenmenin önemine vurgu yaparak: “Güzelyurt Halkının, geçmiş yıllarda olduğu gibi, üretim potansiyelini artırarak daha güzel yarınlara ulaşabileceğine inanıyorum” dedi. Ziyarette, yazar Stella Acıman ve GÜKAD Yönetim kurulu üyesi, Reşat Kansoy’da hazır bulundu.