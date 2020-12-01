  • BIST 1.323
  • Altın 456,199
  • Dolar 7,8399
  • Euro 9,4042
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 pozitif vaka!

Kütüphaneciler Birliği ve Çevre Mühendisleri Odası’ndan “GÜKAD Hakkı Alpagut Kütüphanesine” anlamlı bağış:

» »
Kütüphaneciler Birliği ve Çevre Mühendisleri Odasın’dan “GÜKAD Hakkı Alpagut Kütüphanesine” kitap bağışında bulunuldu
Kütüphaneciler Birliği ve Çevre Mühendisleri Odası’ndan “GÜKAD Hakkı Alpagut Kütüphanesine” anlamlı bağış:

 

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği Lokal bünyesinde, 2018 yılından beri faaliyet gösteren Avukat Hakkı Alpagut kütüphanesi, 1 Aralık 2020 Salı günü, Kütüphaneciler Birliği ve Çevre Mühendisleri Odası tarafından ziyaret edilerek kitap bağışında bulunuldu.

GÜKAD Başkanı Av. Mehtun Muslu; “Farklı alanlarda faaliyet gösteren Sivil Toplum örgütlerinin, yardımlaşması ve dayanışma örneği göstermesinin, topluma olumlu kazançları olacağı gibi, demokrasimizi ve fikir üretimimizi zenginleştireceğini” belirtti.

Ziyarette hazır bulunan, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı, Nilden Bektaş Erhürman: “Uzun zamandır GÜKAD faaliyetlerini ilgi ile takip ediyoruz, GÜKAD’ın özellikle halk sağlığı için Vahşi Çöp Depolama alanlarına çözüm üretme gayretini anlamlı buluyorum, her türlü ortak mücadeleye ve bilgi paylaşımına hazır olduğumu belirtmek isterim.”

Kütüphaneciler Birliği Başkanı Umure Örs: “GÜKAD Hakkı Alpagut Kütüphanesinin, manevi ve önemli bir çalışma olduğunu, birliğimiz her türlü yardıma hazırdır, Hakkı Alpagut Kütüphanesine kitap sınıflandırma ve kitap bağışı konusunda destek vermekten büyük mutluluk duymaktayız dedi.

Toplantıda hazır bulunan Dt. Filiz Besim, mahalli örgütlenmenin önemine vurgu yaparak: “Güzelyurt Halkının, geçmiş yıllarda olduğu gibi, üretim potansiyelini artırarak daha güzel yarınlara ulaşabileceğine inanıyorum” dedi. Ziyarette, yazar Stella Acıman ve GÜKAD Yönetim kurulu üyesi, Reşat Kansoy’da hazır bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: Devlete sahip çıkmak kurumlarına sahip çıkmaktır, lafta değil fiiliyatta01 Aralık 2020 Salı 17:29
  • Kuzey Kıbrıs’tan Bazı STÖ’lerin De Aralarında Olduğu Dünyanın Birçok Ülkesinden Onlarca Örgüt Ortak Deklarasyon Yayımladı01 Aralık 2020 Salı 16:47
  • UBP’li Yasemin Öztürk: “Karma oy kalkmalı; zaten oylarımızın yüzde 20’si yandı, gitti”01 Aralık 2020 Salı 16:36
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar İle Telefonda Görüştü01 Aralık 2020 Salı 16:19
  • Geçitkale Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi01 Aralık 2020 Salı 16:16
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Halk Evi heyetini kabul etti01 Aralık 2020 Salı 16:15
  • KKTC Fenerbahçeliler Derneği Engellemiyor01 Aralık 2020 Salı 16:12
  • Tatar- Lute Görüşmesı Sona Erdi01 Aralık 2020 Salı 16:11
  • Aksa Fotofest 2020’ye Başvurular 15 Aralık’ta Son Buluyor01 Aralık 2020 Salı 16:10
  • İzcan: “Müzakereler kaldığı yerden yeniden başlamalı”01 Aralık 2020 Salı 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti