  • BIST 2.980,00
  • Altın 1016.927
  • Dolar 17.9578
  • Euro 18.2539
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı 75 yıl sonra iade etti

» »
ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Bob Jablonski adlı bir kişi, 1947 yılında kütüphaneden ödünç aldığı kitabı 75 yıl sonra geri getirdi. Jablonski'nin kütüphane ziyaretini hatırlamadığı ve kitabı evinde temizlik yaparken bulduğu belirtildi.
Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı 75 yıl sonra iade etti

ABD'nin New Jersey eyaletinin Jersey City kentinde yaşayan Bob Jablonski 14 yaşındayken Jersey City Halk Kütüphanesi'nden ödünç aldığı Yazar Oden Rudolph'un Hitler isimli kitabını 75 yılın ardından geri getirdi.

Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı 89 yaşında teslim eden Jablonski, evinde temizlik yaptığı esnada kitabı bulduğunu söyledi.

"KİTABI ALDIĞINI HATIRLAMIYOR"

Jablonski tarafından iade edilen kitapta yıpranma veya hasar bulunmadığını söyleyen kütüphane yetkilileri, "Çalışanlar, kitabı ve Jablonski'nin 1947'deki kütüphane deneyimini çok merak ediyor. Fakat Jablonski ziyareti ile ilgili detayları pek hatırlamıyor" açıklamasında bulundu.

Kitabın arasında kütüphane referans kartının bulunduğu da öğrenildi.

"CEZA ÖDEMEKTEN KORKMAYIN"

Jersey City Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Kate Davis Hudson olayın ardından yaptığı açıklamada, "Eğer biri Bay Jablosnki ile aynı duruma düşerse, lütfen binlerce dolar ceza ödemekten korkmasın. Bay Jablonski 70 yıl sonra bile kitabı hiçbir borcu olmadan geri getirdi, siz de yapabilirsiniz" dedi.

Jersey City Halk Kütüphanesi geçtiğimiz yıl teslimi gecikmiş kitaplar için okuyuculardan alınan ceza ücretini kaldırmıştı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump'ın evine yapılan FBI baskınının mahkeme kayıtları yayımlandı13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:02
  • Trump’tan ‘FBI evinde nükleer belge aradı’ iddiasına yanıt12 Ağustos 2022 Cuma 20:14
  • Amerika’da maymun çiçeği hastalığına yakalanan kadın konuştu: Acı vericiydi12 Ağustos 2022 Cuma 18:29
  • ABD'de benzin fiyatı 4 doların altına indi11 Ağustos 2022 Perşembe 12:49
  • Başsavcılığa çağırılan Trump, susma hakkını kullandı11 Ağustos 2022 Perşembe 08:33
  • Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor11 Ağustos 2022 Perşembe 08:05
  • Beyaz Sarayı karıştıran suikast iddiası: İranlı ajan, John Bolton’u öldürme planı yapmakla suçlandı10 Ağustos 2022 Çarşamba 20:46
  • FBI evine baskın yapmıştı, Trump’tan ilk açıklama10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:26
  • FBI’ın Trump’ın evini basması gündemde düşmüyor: Giysi dolabını aramışlar10 Ağustos 2022 Çarşamba 18:23
  • ABD'de enflasyon verisi açıklandı10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti