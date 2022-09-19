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Kutuplar tekrar dondurulabilir mi?

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Küresel iklim krizinin çözümüne yönelik arayışlar sürüyor. Bilim insanları, kuzey ve güney kutuplarındaki buzulların korunması ile eriyen buzulların yeniden dondurulmasının iklim krizinin yönetilmesinde etkili olduğu görüşünde.
Kutuplar tekrar dondurulabilir mi?

Küresel ısınma etkisini artırıyor. Kutuplardaki buzullar erimeye devam ediyor. Bilim insanları bu duruma çare arıyor.

Amerikan Yale Üniversitesi'nde yapılan çalışma dikkati çekti.

Bilim insanlarına göre, kuzey ve güney kutuplarında buzul kütlelelerinin korunması ile eriyen buzul kütlesinin yeniden dondurulması iklim krizini yönetmede etkili olabilir.

AEROSOLLER GÜNEŞ IŞIĞINI KISMEN ENGELLEYEBİLİR
 

Araştırma kapsamında, uçaklardan atmosfere püskürtülen aerosol adı verilen gaz haline getirilmiş parçacıkların güneş ışığını kısmen engelleyebileceği vurgulandı.

Daha az güneş ışığına maruz kalan buzulların kütlesinin artacağı ifade edildi. Böylece bölgedeki ısınmanın önüne geçilebileceğine dikkat çekildi.

Bilim insanları bunun, deniz seviyelerinin yükselmesi sorununu yönetmeye yardımcı olabileceğini düşünüyor. Bu yöntemin yılda 10 milyar sterline mal olacağı vurgulanıyor.
YILDA YAKLAŞIK 175 BİN UÇUŞ YAPILMASI GEREKİYOR

Environmental Research Communications'da yayımlanan plana göre, bunu başarmak için yılda yaklaşık 175 bin uçuş yapılması gerekiyor. Fakat bu, yapılan çok sayıda uçuş sırasında atmosfere büyük miktarda sera gazı salınması demek.

Çalışmayı yöneten Will Smith, planın iklim krizinin nedenini değil sadece bir belirtisini iyileştireceği uyarısını yapıyor.

 
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