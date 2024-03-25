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Kuvvetli rüzgar yarın öğleye kadar sürecek, yer yer sağanak da bekleniyor

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Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, kuvvetli rüzgar etkisini yarın öğleye kadar sürdürecek. Yarın ve cuma, yer yer sağanak da bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar yarın öğleye kadar sürecek, yer yer sağanak da bekleniyor

Dairenin 1 Nisan’a kadarki hava tahmini raporuna göre, yarın öğleye kadar yer yer sağanak, 28 Mart Perşembe sabah saatleri yer yer sisli, 29 Mart Cuma günün ilk saatleri yer yer sağanak bekleniyor. Diğer günler az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23 - 26 ºC dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yarın öğleye kadar güney ve batıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.

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