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Kuvvetli yağışa dikkat!

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Meteoroloji Dairesi, havanın 3 gün boyunca yağmurlu olacağını bildirdi.
Kuvvetli yağışa dikkat!

Meteoroloji Dairesi, 13 – 19 Aralık tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

Daireden yapılan yazılı açıklamaya göre,

Hava bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Perşembe parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 19 – 22 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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