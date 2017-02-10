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Kuyalis: “Hellimin tescili ile Kıbrıs sorunu arasında bir bağlantı yok”

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Kuyalis: “Hellimin tescili ile Kıbrıs sorunu arasında bir bağlantı yok”
Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis, hellimin tescili ile Kıbrıs sorununun çözümü arasında bir bağlantı olmadığını söyledi.

Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis, hellimin tescili ile Kıbrıs sorununun çözümü arasında bir bağlantı olmadığını söyledi.

Alithia gazetesine göre Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konuşan Kuyalis, bazı siyasi boyutlar olsa da, hellimin tescilinin, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilişkilendirilmediğini ifade etti.

Kendileri için konunun teknik olduğunu belirten Kuyalis, kusursuz bir dosya sundukları görüşünü dile getirerek, hellimin kısa süre sonra, 2, 3 veya 4 ay içerisinde tescil edileceğine dair inancını belirtti.

Gecikmenin siyasi boyuttan kaynaklanmadığını savunan Kuyalis, hellim konusunun AB’yi de uzun yıllardır rahatsız ettiğini söyledi.

Tescilin arkasında büyük ekonomik çıkarların bulunduğunu belirterek, hellim dosyasına yapılan itirazlara işaret eden Kuyalis, bu itirazların dikkatlice incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Kuyalis ayrıca, hellim dosyasının sunulması ve AB resmi gazetesinde yayımlanmasının, ihracat faaliyetlerini artırdığını da belirtti.

 

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