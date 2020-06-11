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Kuyucuoğulları: “birime ivedi olarak personel gelmemesi durumunda bugün başlattığımız süresiz grev sürecek”

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Kuyucuoğulları: “birime ivedi olarak personel gelmemesi durumunda bugün başlattığımız süresiz grev sürecek”
Kuyucuoğulları: “birime ivedi olarak personel gelmemesi durumunda bugün başlattığımız süresiz grev sürecek”

 Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN), Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde yeterli personelin olmaması sebebiyle süresiz grev başlattı.

Bu sabah itibariyle süresiz grev başlatan VERGİ-SEN Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi önünde basın açıklaması yaptı.

Vergi Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu araçlar birimlerinin tüm şubelerinin çok yoğun olarak çalıştığını hatırlatarak, Gelir ve Vergi Dairesi  Girne şubesinin bünyesinde bulunan Motorlu Ataçlar biriminde de  her sabah  vatandaşın yoğun ilgisinden dolayı kuyruklar oluştuğunu ve bu birimde çalışan memurların mesai saatleri içinde işleri bitirmek için performans üstü  çaba harcadığını belirtti.

Personel eksikliği sebebi ile yaptıkları grevler sonucunda 24 Eylül 2019 tarihinde Girne şubesi Motorlu Araçlar birimine 2 personel gönderildiğini anımsatan Kuyucuoğulları, “Girne bölgesinin günden güne büyüdüğü herkes tarafından bilinmektedir. Personel sayısı 3 e yükseltilmesiyle bile vatandaşın mevcut talebine zar zor karşılık verilirken, 1 Ocak 2020 tarihinde araç devir işlemlerinin de şubelerde yapılmaya başlanması ile zorluk üzerine zorluk eklenmiştir” dedi.

Gönderilen 2 personelden 1’inin 8 Haziran’da görev süresinin uzatılmaması nedeniyle geri gittiğini, şu an bu birimde 2 personel kaldığını anlatan Kuyucuoğulları, “Bu sıkıntıyı Trafik Dairesi ve Maliye Bakanlığı’ndaki yetkililer de bilmektedir. Bizlere sorunun çözüleceği söylenmekte fakat hiçbir icraat yapılmadığı görülmektedir” dedi

Son 3 günde kalan 2 memurun toplam 85 devir işlemi yaptığını, bu işlemlerin uzun sürede tamamlanması nedeniyle diğer işlemler için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklara maruz kaldığını dile getiren Kuyucuoğulları, yine Tafik Dairesine ait ehliyetler biriminde de Vergi Dairesi’nin memurlarının çalıştığını ancak gelinen noktada vergi dairesinin de yoğun olması nedeniyle daireye bağlı birimlere takviye yapmasının mümkün olmadığını belirtti.

Kuyucuoğulları,online sisteme geçilmesinin işlerin yükünü azaltmadığını ifade ederek, bahse konu birime ivedi şekilde personel gelmemesi durumda bugün başlattıkları süresiz grevin devam edileceğini bildirerek sorunun en kısa zamanda çözülmesini diledi.

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