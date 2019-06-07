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Kuyumcu soygununda sıcak gelişme!

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Kuyumcu soygununda sıcak gelişme!
Kuyumcu soygununda sıcak gelişme!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün sabah Girne’de meydana gelen kuyumcu soygununa karışan zanlıların İran uyruklu J.B. (E-47) ve M.N. (E-23) olduğu ancak söz konusu şahısların aynı gün öğleden sonra Ercan Havalimanından yurt dışında çıkış yaptıkları tespit edildi.

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Soygun meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde çalınan altınların büyük bir kısmı bugün Gazimağusa’da Limanının kuzey kısmında deniz sahilinde gömülü olarak bulundu.

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