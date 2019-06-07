Kuyumcu soygununda son dakika gelişmesi! İşte detaylar...

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün sabah Girne’de meydana gelen kuyumcu soygununa karışan zanlıların İran uyrukluJ.B. (E-47) ve M.N. (E-23) olduğu ancak söz konusu şahısların aynı gün öğleden sonra Ercan Havalimanından yurt dışında çıkış

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün sabah Girne’de meydana gelen kuyumcu soygununa karışan zanlıların İran uyruklu J.B. (E-47) ve M.N. (E-23) olduğu ancak söz konusu şahısların aynı gün öğleden sonra Ercan Havalimanından yurt dışında çıkış yaptıkları tespit edildi.

Soygun meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde çalınan altınların büyük bir kısmı bugün Gazimağusa’da Limanının kuzey kısmında deniz sahilinde gömülü olarak bulundu.