Kuyumcukent'te 30 kilo altını eritip kaçan atölyeci: Bekle beni Tahran

Yenibosna'da yaklaşık 7 yıldır esnaf olan Şirin Adıyeke, gününde yaptığı ödemeler ve düzgün çalışmasından dolayı Kuyumcukent esnafının güvenini kazandı.

20 firmadan yaklaşık 30 kilo altın alan Şirin Adıyeke, geçtiğimiz cuma cuma akşamı "Yetiştirmem gereken işler var" diyerek geç saatlere kadar dükkanda kalarak altınları eritti.

Sabah gazetesinden Barış Sözal'ın haberine göre, cumartesi günü Adıyeke, havalimanında sosyal medya hesabından "Bekle beni Tahran" diyerek bir paylaşım yaptı.

Söz konusu paylaşımdan sonra dolandırıldıklarını anlayan firma sahipleri harekete geçerek Adıyeke'nin yakınlarına ulaştı.

Bir sonuca ulaşamayan firma sahipleri, polis ve savcılığa şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.