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Kuyu'nun durumuyla ilgili İBB'den resmi açıklama geldi

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Kuyu'nun durumuyla ilgili İBB'den resmi açıklama geldi
Prof. Orhan Kural "Hayatından endişeliyiz" demişti

Düştüğü sondaj kuyusundan 13 gün sonra kurtarılan ve bir anda ülkenin gündemine oturan 'Kuyu' isimli köpeğin hastalandığı iddia edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Fatih'te bulunan Hayvan Hastanesi'nde karantinada tutulduğu iddia edilen Kuyu için Prof. Orhan Kural da "Hayatından endişeliyiz" açıklamasını yaptı. İBB'den yavru köpek Kuyu ile ilgili açıklamada geldi. Açıklama "Kuyu köpeğimiz durgunluk ve halsizlik şikayeti ile itfaiye tarafından yapılan bildirim üzerine İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüze getirilmiştir. Kusma, ishal, yüksek ateş, iştahsızlıkla seyreden viral hastalığın tedavi süreci devam etmekte olup ikincil bir enfeksiyon riski ve aşı periyodunun tamamlanmış olması sebebi ile ziyaret yapılamamaktadır" dendi

Beykoz’un Dereseki Köyünde düştüğü sondaj kuyusundan 13 gün sonra kurtarılan ve Beykoz İtfaiyesi’ne verilen Kuyu köpeğin hastalandığı, İBB’nin Fatih’te bulunan Hayvan Hastanesi’nde karantinaya alındığı iddia edildi. Kuyu köpeği görmek için gün içerisinde hastaneye gelen hayvan hakları savunucusu Barış Şengün içeriye alınmadığını söyledi. Akşam saatlerinde ise kurtarma çalışmalarında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nden Prof. Dr. Orhan Kural da hayvan hastanesine geldi. Hastanede yetkili biriyle görüşmek isteyen Şengün ve Prof. Dr. Kural Kuyu’nun hayatından endişe ettiklerini belirtti. Sosyal medyadan yayılan iddialar üzerine İstanbul Belediyesi'nden açıklama yapıldı. 

Açıklama şöyle denildi: "Kuyu köpeğimiz durgunluk ve halsizlik şikayeti ile itfaiye tarafından yapılan bildirim üzerine İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüze getirilmiştir. Kusma, ishal, yüksek ateş, iştahsızlıkla seyreden viral hastalığın tedavi süreci devam etmekte olup ikincil bir enfeksiyon riski ve aşı periyodunun tamamlanmış olması sebebi ile ziyaret yapılamamaktadır. 14 Mart 2017 tarihinde canlı görüntüler paylaşılmıştır. Kuyu'nun herhangi bir zarar görmesi söz konusu olmayıp, sağlıklı yaşamının sürdürülebilmesi adına tedavisi devam ettirilmektedir. Kuyu'nun zarar gördüğüne ya da yaşamını yitirdiğine dair paylaşılan haberler asılsız olup, itibar edilmemesi rica olunur. "

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