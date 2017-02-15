Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

Beykoz ilçesine bağlı Dereseki Mahallesi'nde 3 aylık bir köpek, 10 gün önce su kuyusuna düşmüştü.
Köpeğin sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, belediye ekipleri ve hayvan hakları savunucuları kurtarma çalışması başlatmıştı.
Çalışmalara destek veren Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı, hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.
Sondaj kuyusuna düşen köpeği kurtarma operasyonuna yaptıkları robotik kolla katılan liseli öğrenciler, çalışmalarını kameralarla kayıt altına aldı.
Öğrencilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kuyudan çıkarılan köpeğin sağlıklı olduğu görüldü.
Beykoz'da 70 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapındaki su kuyusuna düşen kangal cinsi köpek, vatandaşların ihbarı sonucu fark edilmişti.
Yavru köpek için ekipler ve hayvan hakları savunucularının katılımıyla kurtarma çalışması yürütülüyordu.
Sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşılan minik köpeğe "kuyu" ismi verilmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.