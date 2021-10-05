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Kuzey Akım'a gaz pompalanmaya başlandı

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Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattına ilk kez gaz pompalandığı bildirildi. ABD ile Almanya arasında gerginliğe yol açan hattın ne zaman faaliyete geçeceği ise belirsizliğini koruyor.
Kuzey Akım'a gaz pompalanmaya başlandı

Eylül ayında inşaatı tamamlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattına ilk kez gaz pompalandı. Projeden sorumlu şirket olan Kuzey Akım 2 AG tarafından yapılan açıklamada, ilk dolumun yapılmasının doğal gaz sevkiyatının başlayabilmesi ve teknik testler öncesinde basıncın ölçülmesi için önemli olduğu belirtildi. Ancak şirketten yapılan açıklamada esas sevkiyatın ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Uzmanlar, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak olan hattın Ekim ayı ortasından itibaren devreye girebileceğini tahmin ediyor. Hattın devreye girmesi halinde bu yıl içerisinde 5 milyar 600 milyon metreküp gazın taşınacağı tahmin ediliyor.

Almanya'nın sertifikası bekleniyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 2 boru hattının inşaatının geçen ay tamamlandığını duyurmuştu. Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar euroya ulaşan hattın resmen faaliyete geçebilmesi için Almanya'daki sertifika sürecinin tamamlanması bekleniyor. Süreç sona erdiğinde, Kuzey Akım 2 AG şirketi Avrupa hukukuna göre bağımsız bir ağ işletmecisi olarak kabul edilmiş olacak. Ancak sürecin odağındaki Federal Ağ İdaresi'nin karar için Ocak ayına kadar zamanı bulunuyor.

Yıllık 55 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesi bulunan 1.230 kilometre uzunluğundaki doğal gaz boru hattının taşıyacağı gaz ile Almanya'da 26 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılanacağı belirtiliyor. 2018'de başlayan ve 2019'da bitmesi planlanan inşaat ABD'nin itirazları ve yaptırım tehditleri nedeniyle bu yıl tamamlanabilmişti. ABD, Avrupa'nın bu sayede enerji sevkiyatı konusunda Rusya'ya daha bağımlı hale geldiği eleştirisinde bulunmuştu.Washington ayrıca, projenin Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu artıracağı ve Ukrayna'yı baypas ederek zaten kırılgan durumdaki ülkeyi transit ücret gelirlerinden mahrum bırakacağı endişesini dile getirmişti.

Projeyi savunanlar ise ABD'nin muhalefetinin ardında, kendi sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) daha yüksek fiyatlardan Avrupa'ya satma niyetinin bulunduğunu öne sürmüştü.

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