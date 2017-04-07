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Kuzey Atlantik gemi hattında buz dağı istilası

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Kuzey Atlantik gemi hattında buz dağı istilası
Atlantik Okyanusu'nun kuzeyindeki transatlantik gemi hattı güzergahı son bir hafta içinde alışılmadık yoğunlukta bir buz dağı istilasına sahne oldu.

ABD Sahil Güvenliği'nin buz izleme biriminden alınan bilgiye göre, bölgede geçen hafta 37 olan buzdağı sayısı bu hafta 450'ye kadar çıktı.

Yılın bu zamanlarında olağan koşullarda, bölgede ortalama 80 kadar buz dağı bulunduğunu kaydeden yetkililer, bölgeye son bir hafta içinde kuzeyden sürüklenerek gelen 400'den fazla buzdağının Kanada'nın Newfoundland kıyısı açıklarından geçen hattı işgal ettiğini belirtti.

Saat yönünde esen güçlü rüzgarların buz dağlarını güneye sürüklemesinin söz konusu yoğunluğa yol açmış olabileceği değerlendirmesinde bulunan uzmanlar, yoğunluğun oluşmasında küresel ısınma sebebiyle Grönland'dan kopan buz kütlelerinin artmasının da etkili olmuş olabileceğini ifade etti.

Buz dağı yoğunluğu nedeniyle bölgede seyreden gemiler önlemlerini artırdı.

Kendi döneminin en büyük transatlantik yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de aynı yerde bir buz dağına çarparak sulara gömülmüş, bin 500 kişinin hayatını kaybettiği kaza, barış döneminde yaşanan en büyük gemicilik facialarından biri olarak tarihe geçmişti.

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