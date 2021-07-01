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Kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapıları yeniden kapanabilir...

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, sağlık ocaklarında aşılama yaşının 18’e indiğine dikkat çekerek, “Süratli bir şekilde aşılamayı tamamlamalıyız” dedi.
Kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapıları yeniden kapanabilir...

Sağlık Bakanı Ünal Üstel,  bugün sabah Kıbrıs Ada TV'de  ‘Günaydın Ada’ programına katılarak,  Kıbrıs'taki Koronavirüs ve sağlık sistemi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

DETAY KIBRIS- Barışcan Şekerci

Güney Kıbrıs’ta artan Covid-19 vakalarına dikkate çeken Bakan Üstel, “Güney, bir anda kapıları kontrolsüz bir şekilde açtığı için vaka sayıları yükseldi… Şu anda turuncu kategorisine girdi… Kırmızı kategorisine geçtiği anda kapıları kapatma gündeme gelebilir” diye konuştu.

Ünal Üstel, aşı merkezlerinde 5 bin civarında aşı yapıldığını da belirten Üstel, “Yüzde 70 hedefini koyduk… Bu süratle ben inanıyorum ki çoğu yerlerimizi açmış olacağız…” dedi.

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