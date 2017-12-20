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SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Kuzey Irak'ta koalisyon hükümeti dağılıyor

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Kuzey Irak'ta koalisyon hükümeti dağılıyor
Kuzey Irak'ta IKBY karşıtı gösterilerin üçüncü gününde koalisyon ortaklarından ikisi hükümetten çekilme kararı aldı.

Kuzey Irak'ta kemer sıkma politikaları ve kamuda maaşların ödenmemesi nedeniyle üç günden bu yana süren protestolar, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) iki partinin koalisyon hükümetinden çekilmesine yol açtı.

Koalisyon hükümetini oluşturan beş partinin binalarının ateşe verildiği gösterilerde, IKBY istifaya davet edilmişti.

Gösterilerin üçüncü gününde Reuters'a konuşan Değişim Hareketi (Goran) yetkilileri, hükümetteki bakanlarını çekme kararı aldıklarını belirtti. Aynı kaynaklar, IKBY Meclis Başkanı olarak görev yapan partinin önemli isimlerinden Yusuf Muhammed'in de istifa ettiğini bildirdi.

Erbil merkezli yayın organı Rudaw, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) liderliğindeki koalisyonun bir diğer ortağı Kürdistan İslami Topluluk Partisi (Komel) de hükümetten çekilme kararı aldığını bildirdi.

Kuzey Irak'ta 2013 yılındaki parlamento seçimlerinin ardından kurulan kabinede Goran'ın beş, Komel'in ise iki bakanı bulunuyordu. Goran; parlamentodaki 111 sandalyeden 24'üne, Komel ise 6'sına sahip.

Tansiyon bugün düştü

Reuters haber ajansı, Pazartesi ve Salı günleri güvenlik güçleriyle göstericiler arasında şiddetli çatışmalara sahne olan bölgede tansiyonun ilk iki güne kıyasla düştüğünü bildirdi.

Yaşanan olaylar nedeniyle birçok kasabada ilan edilen sokağa çıkma yasağı bazı bölgelerde bugün de sürdü. Yerel basın, Süleymaniye'ye bağlı Ranye ve Kifri kasabalarında küçük çaplı protestolar gerçekleştiğini aktardı. Bölgedeki Rudaw muhabiri, bazı göstericilerin Goran hareketine ait bir parti binasını ateşe verdiğini bildirdi.

Yıllardır süren ekonomik sıkıntı

IKBY ekonomisindeki sıkıntılar 2014 yılında bölgesel Kürt hükümetinin Türkiye ile petrol ticareti yapabilmek için kendi boru hattını inşa etmesinin ardından Bağdat'ın getirdiği ekonomik yaptırımlar sonrası baş göstermiş, yaşanan ekonomik problemler, maaşlarını düzenli olarak alamayan memurların üç yıldır dönem dönem protesto gösterileri düzenlemesine neden olmuştu.

Barzani liderliğindeki IKBY'nin 25 Eylül'de düzenlediği referandumdan ezici çoğunlukla bağımsızlık yönünde oy çıkmıştı. Bağdat'ın bu hamleye karşılık Barzani hükümetine uyguladığı yaptırımlar ve yaptığı misillemeler, IKBY ekonomisindeki krizi daha da derinleştirdi.

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