Kuzey Irak'ta referandum başladı ! İşte Türkiye'nin planı

IKBY yönetimi, tepkilere rağmen referandum kararından dönmedi. Peki Türkiye nasıl bir yol izleyecek ? İşte cevabı...

Kuzey Irak'ta Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin meşru görmediği bağımsızlık referandumunda oy verme işlemi sabah 8.00 itibariyle başladı.

Mesut Barzani, Türkiye ve dünya ülkelerinin tüm uyarılarına rağmen referandum konusunda geri adım atmadı.

TSK'nın sınır ötesi operasyonuna yani Irak topraklarına girebilmesine izin veren tezkere de AKP, CHP, MHP mutabakatıyla uzatıldı. Başbakan Binali Yıldırım ise “Operasyon dahil her seçenek masada” diye Barzani'yi son bir kez daha uyardı.

BAĞDAT'LA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Irak'ın başkenti Bağdat'ı son olarak dün ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyeti, referandumda ısrarcı olduklarını ve bundan sonra da Bağdat ile diyaloğa devam etmek istediğini duyurdu.

Şii Ulusal Koalisyonu ile referandum konusunda anlaşamadıklarını bildirdi.

ABD'DEN UYARI

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bugün “anayasaya aykırı” referandumu düzenlemesi halinde bölgede karışıklık çıkabileceği uyarısında bulundu. Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Irak’taki ABD vatandaşlarını, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de bağımsızlık referandumunu düzenlemesi halinde çıkabilecek muhtemel karışıklığa karşı uyarıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BARZANİ'YE ÜÇLÜ KISKAÇ

Hürriyet'in haberine göre, Bakanlar Kurulu’nda, Kuzey Irak’ın tüm ihtiyaçlarının yüzde 70’ini Türkiye’den sağladığına dikkat çekildi. Bu nedenle, Türkiye’nin dış ticaretine olumsuz yansıması olsa da Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması ve ihracatın durdurulması benimsendi. Aynı şekilde IKYB’den petrol alımı da durdurulacak.

Ankara, ekonomik tedbirlerin İran ve merkezi Bağdat yönetimi tarafından da devreye sokulması için çaba gösterecek. Erdoğan, 4 Ekim’de İran’a yapacağı ziyarette Tahran yönetimine sınır kapılarını kapatıp ticareti durdurmayı önerecek. Ankara’nın ‘üçlü kıskaç’la Barzani’nin halkın taleplerini karşılayamaz duruma düşürülmesini hedeflediği belirtiliyor.

Güvenlik önlemleri kademeli olarak uygulanacak. Türkiye ile Irak arasında sınırların değişmezliğini içeren, aksi durumda müdahale hakkı doğuran 1926 ve 1946 anlaşmaları dünyaya detaylarıyla anlatılacak.

SEÇMENE BU SORU SORULACAK

Seçmenlere "Kürdistan Bölgesi ve Kürdistan Bölgesi dışında kalan Kürt yerleşimlerinin bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltilecek. Seçmenlerin önünde ise iki seçenek olacak: "Evet" ve "Hayır".

Soruda 'Kürt yerleşimleri' olarak tanımlanan yerler, Kerkük, Diyala ve Ninova gibi farklı etnik grupların yaşadığı fakat Peşmerge kontrolü altında olan bölgeler.

Seçmenler referandumda oy verme noktalarından olduğu gibi internet üzerinden de oy kullanabilecek.