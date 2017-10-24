Kuzey Irak'ta seçimlere 8 ay erteleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu, 1 Kasım'daki başkanlık ve milletvekili seçimlerini 8 ay erteleme kararı aldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde seçim kurulunun ertelediği başkanlık ve parlamento seçimleri için Meclis'te karar verildi. Bugün toplanan IKBY Parlamentosu 1 Kasım'daki seçimlerin 8 ay ertelenmesi kararı aldı.

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin resmi görev süresi 2015 yılında dolmuştu. Ancak bölgedeki DAEŞ terörü nedeniyle seçimler ertelenmiş ve Barzani görevi bırakmamıştı. IKBY'nin yeni başkanını seçmek üzere 1 Kasım tarihi seçim günü olarak belirlenmişti. Bölgesel Yönetimin seçim kurulu yeterli adayın olmaması üzerine dün seçimin ertelendiğini duyurmuş Parlamento'dan yeni bir seçim için tarih belirlemesini istemişti.

MUHALEFETTEN ORTAK BİLDİRİ

IKBY muhalefet partileri, Erbil yönetiminin yaşadığı krizin aşılması için 5 maddelik ortak bir bildiri yayınladı.



IKBY'de muhalafetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi, İslami Toplum Partisi (Komel), eski Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreter İkinci Yardımcısı Berhem Salih liderliğindeki "Demokrasi ve Adelet için Koalisyon", Erbil yönetiminin içinde bulunduğu krizin aşılması için 5 maddelik ortak bir bildiri yayınladı.



IKBY başkanlığının lağvedilmesi ve uluslararası gözlemcilerin katılımıyla adil bir seçimin yapılması gibi önemli maddelerinin yer aldığı ortak bildiride şu ifadeler kullanıldı:



"IKBY başkanlığının lağvedilmesi ve görevlerinin yasalar doğrultusunda ilgili devlet kurumlarına verilmesi, IKBY Parlamentosu'nun yasama ve yürütme kaynağı olması, hiçbir siyasi partinin etkisi altında kalmaması, Irak merkezi hükümetinin yasalar çerçevesinde tartışmalı bölgelerde hareket ederek evlerini terkedenlerin bölgelerine dönebilmesi için şartları normalleştirmesi, IKBY'nin siyasi statüsü ve halkın birliğinin korunması ile uluslararası gözlemcilerin de katılımıyla hilesiz ve adaletli bir seçimin bölgede yapılması gerekiyor."