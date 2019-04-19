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Kuzey İrlanda’da gazeteci McKee öldürüldü

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Kuzey İrlanda’da protesto gösterilerini izleyen gazeteci Lyra McKee öldürüldü. Polis olayı “terör” kapsamında soruşturma kararı aldı.
Kuzey İrlanda’da gazeteci McKee öldürüldü

Perşembe günü Derry’de yaşanan protesto gösterileri sırasında polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis ayrıca silahlı bir kişinin protestolar sırasında ateş açtığını da söyledi.

Protestoların Derry bölgesinde polis güçlerinin yürüttüğü bir güvenlik operasyonuna tepki olarak başladığı belirtiliyor.

Kuzey İrlanda polisi, 29 yaşındaki gazetecinin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, olayın terör kapsamında soruşturulduğunu bildirdi.

Görgü tanıkları Londonderry’de dün gece yaşanan olaylarda polis araçlarına molotofkokteylleri atıldığını, bazı noktalarda da silah sesleri duyulduğunu söyledi.

Londonderry’de ocak ayında adliye binası önünde bombalı araçla saldırı düzenlenmiş ancak olayda can kaybı yaşanmamıştı.

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