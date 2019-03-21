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Kuzey İrlandalı kız Türkiye tatilinin ardından bronzluk bağımlısı oldu

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Belfastlı Hannah Winifred, Türkiye’de geçirdiği tatilin ardından bronzluk bağımlısı oldu. Genç kızın simsiyah teni ırkçılık suçlamalarına konu oldu.
Kuzey İrlandalı kız Türkiye tatilinin ardından bronzluk bağımlısı oldu

İngiliz medyasının haberine göre, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Winifred’in bronzlaşma tutkusunun 2015’te yaptığı tatilin ardından başladı. Genç kızın Türkiye’deki tatili sırasında ten rengi koyulaştı.

 

Winifred, “Güneşleme, ten rengimi çok daha iyi yapıyor. Güneşsiz bronzlaştırıcı kremleri kullanmıyorum, leke yapıyor ve kokusunu hiç sevmiyorum, bu yüzden güneş banyolarını ve solaryumu tercih ediyorum” diye anlattı.

Genç kız ayrıca cilt rengini değiştirmeye yardımcı olan melatonin hormonu enjeksiyonlarını yapıyor.

Ancak Winifred’in sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflardan hoşlanmayanlar da var. “İnsanlar bana saldırıyor” diyen genç kız, özellikle Afrika örgüleri yaptıktan sonra ırkçılık suçlamalarının arttığını söyledi.

Güneş sevgisinin saplantı haline geldiğini kabul eden Winifred, ancak aynadaki yansımaya alıştığını vurguladı.

 

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