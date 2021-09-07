Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği Olağan Genel Gurulu gerçekleştirildi.
Olağan genel kurulda yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı.
Genel Kurulda, Birliğin eski Başkanı Firuz Fehmi, Derneğin gelecekteki icraatları ile ilgili dilek ve temennilerde bulundu.
Yapılan seçim sonucunda yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Niyazi Akman, Firuz Fehmi, Kayhan Sonsal, Nalan Baydar, Nur Göktürk, Ergün Dolmacı , Gizem Tanrıkul, Hakan Ergin ve Mahmut Sezinler.
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