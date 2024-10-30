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Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu İr-Mar Ligi Tamamlandı

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Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu İr-Mar Ligi Tamamlandı
Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu İr-Mar Ligi Tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 2023-2024 İR-MAR ligi tamamlandı. İr-Mar sponsorluğunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2023-2024 İR-MAR Bilardo ligine sekiz takımın katılımı ile oynanan lig Girne Halk Evi’nin şampiyonluğu ile sonuçlandı.     

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Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2023-2024 İR-MAR sponsorluğunda gerçekleştirilen Bilardo liginde Lefkoşa Spor Birligi, Girne Halk Evi, Mehmetcik Türk Çiftçiler Birliği, Ortaköy Spor Kulübü, Green Pedal Cycling Spor Kulübü, Aygün Spor Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hamitköy Spor Kulübü’nden oluşan sekiz takımım katılımıyla iki devreli olarak yapılan ligin son karşılaşmasında sezonun iddialı takımlarından Girne Halkevi lig şampiyonluğunu son maçta ezeli rakipleri Lefkoşa Spor Birliği Spor Kulübü’nü 4-2 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti. Sezonu lig ikincisi olarak kapayan takım Lefkoşa Spor Birliği Spor Kulübü olurken, lig üçüncüsü Aygün Spor Kulübü oldu.

Federasyon Kupası Şampiyonu Lefkoşa Spor Birliği Spor Kulübü

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon kupası finalini kazanan Lefkoşa Spor Birliği Spor Kulübü şampiyon oldu. Number 8 Bilardo salonunda 8 takımın mücadele ettiği Federasyon kupası finalinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ile karşılaşan Lefkoşa Spor Birliği Spor Kulübü 4-1 farkı skor ile kupayı kazanan takım oldu. Kupa ikinciliği Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin olurken, üçüncülük Aygün Spor Kulübü ve Green Pedal Cycling Kulübü’nün oldu.
Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2023-2024 sezonu İr-Mar Ligi ve Federasyon Kupası sahiplerini bulurken bilardo sezonu da kapanmış oldu. Başarılı sporculara ödülleri 1 Kasım Cuma akşamı Dome Hotel’de düzenlenecek törenle verilecek.

 

 

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