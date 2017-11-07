Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, Perşembe günü eylem yapıyor

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın perşembe günü Dipkarpaz’da saat 10.30’da gerçekleştireceği toplantıyı protesto için eş zamanlı olarak bakanlık önünde eylem düzenleyeceğini açıkladı.

Platform adına açıklama yapan Hasa Sarpten, bakanlığın Dipkarpaz köyünde “sözde halkın katılımı” toplantısı düzenleyerek ,Karpaz’ın yapılaşmasının önünü açacak “Özel Çevre Koruma Bölgeleri Yönetim Planı” değişikliklerini hayata geçirmek istediğini iddia etti.

“Bu göstermelik toplantıyı protesto ediyoruz” diyen Sarpten, Turizm ve Çevre Bakanlığı önünde gerçekleştirecekleri eylemde hükümetin “Karpaz’ın doğasını yok edecek adımlarını kamuoyuna tek tek açıklayacaklarını” kaydetti.



Sarpten, hükümetin seçim öncesinde doğa ve çevre üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracak, gizli gündemleri olduğunu savunarak, UBP-DP hükümetinin göreve geldiği günden beri doğayı ve çevreyi hiçe sayarak, almış olduğu çeşitli kararlar ve hayata geçirdiği çok sayıda uygulama olduğunu iddia etti.



“Hiçbir çevre politikası olmayan ve tek bildiği çevreyi alabildiğine talan ederek doğayı olabildiğince sömürmek olan mevcut anlayışın gizli gündem maddesi ise Karpaz’dır” diyen Sarpten, her dönem birilerinin iştahını kabartan Karpaz’ın doğal güzelliklerinin bir kez daha seçim malzemesi yapılarak, sözde kalkınma adı altında geleceğin yok edilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını kaydetti.

Karpaz’ın doğasını koruyan 3 enstrümanın Özel Çevre Koruma Bölgesi, Doğal ve Arkeolojik SİT Alanı ve Karpaz Emirnamesi’yle yapılaşmaya kapalı olması gerektiğini kaydeden Sarpten, bu üç enstrümanın hükümet tarafından bertaraf edilmek ve Karpaz’ın yapılaşmasının önündeki tüm yasal engellerin adım adım kaldırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.