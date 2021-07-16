  • BIST 1.366,030
  • Altın 499,86
  • Dolar 8,5050
  • Euro 10,0300
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’ndan Bakan Ataoğlu’na teşekkür ziyareti

» »
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Kadriye Güneş’i kabul ederek bir süre görüştü.
Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’ndan Bakan Ataoğlu’na teşekkür ziyareti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Kadriye Güneş’i kabul ederek bir süre görüştü.

Kabulde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve Orman Dairesi arasında imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde gerçekleen “Bir Zeytin Fidanı Dik Senin de Bir Kuş Yuvan Olsun” kampanyası kapsamında, Kalkanlı-Tepebaşı Yangını bölgesine, kuş yuvalarının asılması etkinliğindeki katkılarından dolayı Vakıf Başkanı Özsoy tarafından, Bakan Ataoğlu’na teşekkür plaketi sunuldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de piknik alanında arama yapılan araçta uyuşturucu bulundu16 Temmuz 2021 Cuma 11:57
  • Evin ana hat kabloları ile priz devresi kablolarını keserek çaldı16 Temmuz 2021 Cuma 11:54
  • Alsancak'ta telefon çalındı16 Temmuz 2021 Cuma 11:53
  • Elektrik akımına kapılması sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı16 Temmuz 2021 Cuma 11:50
  • 5 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı16 Temmuz 2021 Cuma 11:49
  • Evde tedavi dönemi başlıyor16 Temmuz 2021 Cuma 11:45
  • "Orada olacağız"16 Temmuz 2021 Cuma 11:33
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan kararları açıkladı16 Temmuz 2021 Cuma 11:03
  • Zaroğlu ile Millet Partisi Hayata Geçiyor16 Temmuz 2021 Cuma 10:46
  • Orman Dairesi’nden Tokat Gibi Cevap: ORMAN ALANINDA HEYKEL OLMAZ!16 Temmuz 2021 Cuma 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti