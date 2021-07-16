Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’ndan Bakan Ataoğlu’na teşekkür ziyareti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Kadriye Güneş’i kabul ederek bir süre görüştü.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Kadriye Güneş’i kabul ederek bir süre görüştü.

Kabulde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve Orman Dairesi arasında imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde gerçekleen “Bir Zeytin Fidanı Dik Senin de Bir Kuş Yuvan Olsun” kampanyası kapsamında, Kalkanlı-Tepebaşı Yangını bölgesine, kuş yuvalarının asılması etkinliğindeki katkılarından dolayı Vakıf Başkanı Özsoy tarafından, Bakan Ataoğlu’na teşekkür plaketi sunuldu.