  • BIST 8062.25
  • Altın 1989.259
  • Dolar 30.0925
  • Euro 32.9726
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAGüney Afrika'nın Lahey'de açtığı ‘soykırım’ davasında ikinci gün: İsrail sözlü savunma yapıyor

Kuzey Kıbrıs destinasyonu Hollanda pazarında tanıtılıyor

» »
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtımında yer almak üzere 11-14 Ocak 2024 tarihlerinde Hollanda'nın Utrecht şehrinde düzenlenen Vakantiebeurs 2024 Hollanda Turizm Fuarı'nda yer aldı.
Kuzey Kıbrıs destinasyonu Hollanda pazarında tanıtılıyor

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı fuarda, Ataoğlu’na Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdür Muavini Latif İnce ve KITSAB Başkanı Orhan Tolun eşlik ederek fuardaki yabancı acente ve tur operatörleri ile görüşmelerde bulundular.
Söz konusu fuar, Jaarbeurs Kongre ve Sergi Merkezi’nde UTRECHT’de gerçekleştirilecek olup, turizm profesyonelleri ve ziyaretçilere 4 gün boyunca açık olacaktır. 
Fuar, ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirirken aynı zamanda dünyadaki tüm ülkelerin turizm profesyonellerinin tek alanda bir araya gelmesine olanak tanıyacak. 
Sektörel hacmin ve iş kalitesinin artırılması hedefiyle satın alma ve karar verme yetkisine sahip turizm profesyonellerinin B2B ikili görüşmelerle firmalarla iş birlikleri kurmaları, bölgesel kalkınmaya ve sürdürebilir turizme yönelik önemli anlaşmalara imza atmaları hedeflenmektedir.
Standımızı ziyaret edecek olan ziyaretçilerimize dağıtılmak üzere, çevre dostu ambalajlarla hazırladığımız bademli ve cevizli üzüm sucuklarımızın ve pastellilerimizin ambalajları üzerine %85 flamenkçe ve %15 ingilizce baskılarla logomuz ve QR kodumuz ile sunulmaktadır.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarda yaptığı açıklamada ülke ekonomimizin lokomotifi konumundaki turizmin daha da gelişmesi adına Hollanda pazarında olduklarını ve pandemi öncesindeki rakamları yakalamak için bu yıl fuara paydaşlarla birlikte daha fazla önem verdiklerini söyledi.
Ataoğlu, Hollanda pazarının aradığı tüm kriterlere sahip ülke konumunda olmamız nedeni ile ülkemizdeki özel ilgi turizminin ve turizm çeşitliliğinin daha iyi anlatılması için çalışmalarda bulunduklarını söyledi.
Bakan Ataoğlu, kuş gözlemi, yürüyüş yolları, dağcılık, kamp, karavan gibi yılın her ayında yapılabilecek faaliyet ve etkinliklere Kuzey Kıbrıs olarak sahip olduğumuzdan dolayı Akdeniz çanağında, tercih edilen bir ülke konumunda olduğumuzu ifade etti. 
Fuarı ziyaret eden misafirlerin Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanısıra, bakir kalmış yapısı ile ilgilendiğini söyleyen Ataoğlu, bu güzellikleri keşfetmek için taleplerin artarak gelmekte olduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbolda yeni dönemde ProLig'de kaç takım olacak?12 Ocak 2024 Cuma 14:33
  • Evinden uyuşturucu satışı yapıyormuş!12 Ocak 2024 Cuma 14:32
  • Basketbol'da Unilig için Fixtür çekiliyor...12 Ocak 2024 Cuma 14:29
  • Üstel: Denktaş'ın kurduğu cumhuriyeti yaşatmak bizlerin boynun borcudur12 Ocak 2024 Cuma 14:23
  • Gıda analiz sonuçları açıklandı: Yerli ürünlerden Şili biber ve havuç imha edildi12 Ocak 2024 Cuma 14:09
  • Maliye Bakanlığı ve sendikalar uzlaştı!12 Ocak 2024 Cuma 13:47
  • Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar, belediyeyi göreve çağırdı12 Ocak 2024 Cuma 13:29
  • 6 Kilogram... En çok yağış o bölgeye düştü!12 Ocak 2024 Cuma 13:12
  • KKTC Polisi, Ayça ALAV Cinayet Zanlılarını Ele Geçirdi12 Ocak 2024 Cuma 12:15
  • EL-SEN: AKSA'yı ödemek için 1 Milyar TL borçlandılar12 Ocak 2024 Cuma 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti