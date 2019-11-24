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Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nden Büyük Başarı…

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Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nden Büyük Başarı…
Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nden Büyük Başarı…

-Üç Öğrenci Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu’nda (IADS) Görev Aldı.

Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nde görev alan üç öğrenci, bütün dünyadaki diş hekimliği öğrencilerini temsil eden Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu’nda (IADS) göreve başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin yapmış olduğu seçim ve mülakatlar sonucunda görev alımında tüm kriterlere uyan Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği öğrencileri İsmet Ersalıcı, Ece Of ile Jana Alalami Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu’nda görevlendirildi.

Buna göre, Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği Başkanı İsmet Ersalıcı IADS Ortadoğu Staj Değişim Sorumlusu, Ece Of Gönüllü Ofis Delegesi, Jana Alami ise Editör Ekibi Delegesi Score bölümünde Proof reader olarak görev aldı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “IADS’da Görev alan Öğrencilerimizi Tebrik Ederiz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu’na (IADS) “tam üyelik” statüsü kazanarak KKTC temsilcisi olduğunu hatırlatarak, şimdi de üç öğrencinin bu federasyonda görevlerde yer almasının gurur verici bir başarı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin Diş hekimliği öğrencilerine eğitim ve öğrenim konusunda farklı bir vizyon kazandırmayı amaçladığını ifade ederek, “Birliğimiz öğrenci değişim programları için aktif bir hat oluşturarak, değişim programı öğrencilerine Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde staj olanağı sağlarken, bu görevlendirmeler ile de uluslararası alanda bağlarını daha da güçlendirdi. Öğrencilerimizi tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz” dedi.

Öğrencilere Yeni Görevlerinde Başarılar Diledi…

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da, Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin bugüne kadar pek çok başarıya imza attığını, bundan sonrasında da başarı hikâyelerinin artacağına inandığını belirterek, IADS’da görev alan öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

 

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