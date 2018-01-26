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Kuzey Kıbrıs, EMITT 2018’de...

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Kuzey Kıbrıs, EMITT 2018’de...
Kuzey Kıbrıs, 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te tanıtılıyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak'ta son bulacak fuara 106 ülke katılıyor. Kuzey Kıbrıs, fuarda ülkenin turizm ve kültürel alanındaki projelerini tanıtacak. Fuar hakkında konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın 2017'de turizmde çok ciddi bir yükseliş yakalayarak, turizm gelirlerinin arttırıldığını vurguladı.

Ataoğlu, söz konusu çıkışta sektörün dinamizminin belirleyici faktörlerin başında geldiğini ifade etti. Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın 2018 yılında da çok önemli işlere imza atmaya devam edeceğini belirten Ataoğlu, "Bakanlığın mevcut pazarları büyütmeye, gelişmekte olan pazarları da özel önem göstermeye devam edeceğiz. 2018 sonunda ülkemizin yüzünü güldüren bir turizm gelirinin oluşması için büyük gayret gösteriyoruz. Ülkemizin ve devletimizin en büyük gücü turizmdir. Bu gücü insanımızın refahını arttırmak için en iyi şekilde değerlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz” diye konuştu.

Ataoğlu, EMITT'in ülkenin turizm ürünlerinin dünyaya tanıtılması ve yeni işbirliği fırsatlarının yakalanması için önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, “Bakanlığımız, sektörümüzün temsilcileriyle ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs standının fuarda birincilik ödülü aldığını hatırlatan Ataoğlu, dünyanın en büyük 5 fuarı arasında yer alan EMİTT fuarının Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Fuara Avustralya, Kanada, Çin, Amerika, Latin Amerika, Orta Asya, Asya Pasifik ve Hindistan’ın çok yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ataoğlu, “100’den fazla ülkeden bin 600’ün üzerinde turizm profesyonelini ağırlayan fuarda sektörümüz birçok yeni anlaşmalara imza atıyor. Amacımız, 42 yılda turizmde yakaladığımız yükselişi devam ettirmek ve ülkemize daha nitelikli turistlerin gelmesini sağlayarak ülke içi katma değeri artırmaktır” ifadelerini kullandı.

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