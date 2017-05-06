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“Kuzey Kıbrıs Festivali” “KKTC’yi Londra’ya Taşıyoruz” sloganı ile yapılıyor

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“Kuzey Kıbrıs Festivali” “KKTC’yi Londra’ya Taşıyoruz” sloganı ile yapılıyor
İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Festivali” (Festival of North Cyprus), “KKTC’yi Londra’ya taşıyoruz” sloganı ile yapılıyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “The Business Design Center”da gerçekleşen fuara katılan Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, uluslararası platformlarda Kıbrıslı Rumların engellemeleri ve protestoları ile karşılaşıldığını belirterek, bunu eleştirdi.

Bakan Ataoğlu, Londra’daki etkinlik alanı dışında Rumların protesto gösterisi yaptığını, bunlar karşısında Kıbrıslı Türklerin kucak kucağa yan yana olduğunu belirtti.

Bakan Atun da protestonun, kendilerinin doğru yolda olduğunu gösterdiğini belirterek, “Kıbrıslı Türklerin kendi yoluna ilerlemesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ne kadar önemli kazanımlar sağladığının ve bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzun en temel göstergesidir” ifadelerini kullandı.

İlk kez düzenlenmesine karşın yoğun bir katılımın gerçekleştiği festivalde, KKTC’den turizmciler, otelciler, üniversiteler, bankalar, hava yolu şirketleri, inşaat ve emlak şirketleri, sanayiciler ve sağlık sektöründen firmaların yanı sıra Londra’dan da Kıbrıslı Türk turizmciler yer alıyor.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere yönelik olarak düzenlenen festivalle, Kuzey Kıbrıs’ın bir turizm destinasyonu olarak yurtdışında tüm sektörleriyle, kitle ve alternatif turizm çeşitleriyle tanıtılması hedefleniyor.

Kıbrıslı Türklerin tatil tercihlerini Kuzey Kıbrıs’ta yapması ve ülkeye katma değer sağlanması hedeflenen festival ile dayanışma ruhunun geliştirilmesi amaçlanıyor.

Festivalin açılışı Turizm ve Çevre ve Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tarafından yapıldı.

ATAOĞLU

Açılışta konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkeyi tanıtmak için bakanlık olarak geleneksel olarak yapılan etkinliklerin dışına çıkıldığını kaydederek, bu süreç içerisinde Türkiye’nin  değişik illerinin yanı sıra İngiltere’de tanıtım düzenlendiğini söyledi.

İngiltere’de yaşayan üçüncü ve dördüncü nesil Kıbrıslı Türklerin kendi atalarının doğduğu topraklara çekebilmek için girişim başlatıldığını anlatan Ataoğlu, yapılan tanıtımlarla İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin de kendi ülkelerini tanıtmak için yolculuğa çıkıldığını anlattı.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs’ta daha kolay ev sahibi olabilmesi için çalışmaların sonuna gelindiğini anlatan Ataoğlu, “mortgage modeli” gibi bir modelle ev sahibi olunabileceğini söyledi.

Konut sahibi olunması ile ülke ekonomisine çok ciddi girdi sağlanacağını da vurgulayan Ataoğlu, hedefin İngiltere’de yaşayan üçüncü ve dördüncü neslin, başka ülkelerde tatil yapma düşüncelerini değiştirip kendi ülkelerine yöneltmek olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, “ Umarım bu hareketimiz sadece burada kalmaz ve önümüzdeki yıllarda  geleneksel hale gelir” dedi.

Katıldıkları uluslararası her platformda Kıbrıslı Rumların engellemeleri ile karşılaştıklarını kaydeden Ataoğlu, etkinlik alanı dışında da protesto gösterisi yapıldığın kaydederek yapılan protestolar karşısında Kıbrıslı Türklerin kucak kucağa yan yana olduğunu söyledi.

ATUN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, ilk kez bakanlıkların birlikte organize olarak yeni pazarlar açmaya çalıştıkların belirtti.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin de kendi toprakları üzerinde bir evi olmasının önemine işaret eden Atun, İngiltere’de yaşan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs’ta ev sahibi olabilmesi için fon yönetimi içerisinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Konuşmasında Kıbrıslı Rumların fuar alanının dışında etkinliği protesto etmesine değinen Atun, bunun kendilerinin doğru yolda olduğunu gösterdiğini belirterek “ Kıbrıslı Türklerin kendi yoluna ilerlemesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ne kadar önemli kazanımlar sağladığının ve bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzun en temel göstergesidir” dedi.

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