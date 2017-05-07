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Kuzey Kıbrıs Festivali sona erdi

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Kuzey Kıbrıs Festivali sona erdi
İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Festivali” (Festival of North Cyprus) dün sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Festivali -Festival of North Cyprus Londra’nın en prestijli fuar alanlarından olan “The Business Design Center”da “KKTC’yi Londra’ya taşıyoruz” sloganı ile gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Festivalin ikinci günü hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile daha yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

KKTC’den turizmciler, otelciler, üniversiteler, bankalar, hava yolu şirketleri, inşaat ve emlak şirketleri ve sanayicilerin yanı sıra Londra’dan da Kıbrıslı Türk turizmcilerin katıldığı festivalde Kültür Dairesi de stant açtı.

Kültür Dairesi’nin açtığı standa Kıbrıs yazarlarına ait kitapların yanı sıra, karikatürist, seramik sanatçısı ve sanatçıların fotoğrafları da yer aldı.

ATAOĞLU

Festivalin son gününde festival ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, söz konusu organizasyonun ilk kez düzenlendiğini kaydederek, Sanayi Odası, Ticaret Odası, turizmciler, eğitim sektörü, işadamları ve sanatçıların da festivale katıldıklarını söyledi.

Ataoğlu, “Umarım ki bundan sonraki yıllarda da bunun devamını sağlamış oluruz ve bunun devamını sağlarken birinciyi göz önünde bulundurarak ikinciyi daha iyi nasıl yapabiliriz şeklinde pay çıkarmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

Yapılacak değerlendirmenin ardından eksikliklerin giderileceğini, bundan sonra düzenlenecek festivallerin daha iyi olacağını ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin daha duyarlı olacağını kaydeden Ataoğlu, amaçlarının İngiltere’de yaşayan üçüncü ve dördüncü nesil Kıbrıslı Türkleri ülkeye çekmek olduğunu söyledi.

Ataoğlu, üçüncü ve dördüncü nesli ülkeye çekmek için çalışma yapıldığını dile getirdi.

Ataoğlu, “Bu çalışmada bankalarımız, inşaat sektörlerimiz yanımızda. Alışılmış olan morgage sistemi ile ilgili burada yaşayan bütün Londralı Türkler’in her birinin komşularını empoze ederek Kıbrıs’ta nasıl ev sahibi olacakları ile ilgili başlattığımız bir çalışma. Umarım bu çalışma içerisinde bulunduğumuz dönemlerde Londra’da yaşayan bütün Kıbrıslı Türklerin ve onların önerisi içerisinde olacak komşularının da Kıbrıs’ta bir ev sahibi olmalarına vesile olurlar” dedi

Festivalin yoğun ilgi görmesinden oldukça memnun olduklarını kaydeden Ataoğlu, önümüzdeki yıl çok daha kalabalık bir festival içerisinde yerlerini alacaklarına inanç belirtti.

Ataoğlu, “Burada bulunmamızın tek bir amacı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin genelini tanıtmak” dedi.

Ataoğlu İngiltere’deki temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam adaya dönüyor.

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