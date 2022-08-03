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Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği “tadım etkinliği” düzenledi

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Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, “Aslan Balığı ve Uzun Dikenli Deniz Kestanesi Tadım Etkinliği” gerçekleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği “tadım etkinliği” düzenledi

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, “Ye da gorkma” sloganı ile Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesinde Turtle Paradise Restoran desteğiyle etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, istilacı ve dikenleri zehirli olan bu canlıların tüketiminin tehlikesiz olduğuna işaret edildi.

"Lezzetli ve bir o kadar da doğal ekosisteme zararlı olan bu balığı ne kadar çok tüketirsek, denizlerimizin korunmasına o kadar katkı koymuş oluruz” denilen açıklamada, aslan balığı ile uzun dikenli deniz kestanesinin avlanması konusunda da uyarıda bulunuldu.

Etkinlik, “Akdeniz’in Küçük Adaları İnisiyatifi” ve MAVA Vakfı desteği ile SPOT- Kuzey Kırbıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, Girne Üniversitesi ve Enalia Physis tarafından gerçekleştirilen “Seçilmiş Bölgelerde Aslan Balığı ve Uzun Dikenli Deniz Kestanesinin Yok Edilmesi Projesi” kapsamında organize edildi. Etkinlik sırasında KKTC Hayvancılık Dairesi’nin aslan balığı tanıtım broşürlerinden de faydalanıldı.

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