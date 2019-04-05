Fotoğraf ve Resim Sanatçıları Elif Tunçel ile Ediz Tunçel’in fotoğraf albümlerinden seçilerek sulu ve yağlı boya efektleriyle yeniden resmedilen 130 fotoğraf ve resimden oluşan “Kuzey Kıbrıs Karma Foto Resim Sergisi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler başta olmak üzere, Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, konuk sanatçılarla sanatseverler katıldı. Kuzey Kıbrıs Karma Foto-Resim Sergisi’nde, Elif Tunçel’in 90, Ediz Tunçel’in 40 foto-resmi yer alıyor.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler birer konuşma gerçekleştirdi.

“Kıbrıs Gelecekte Bir Sanat Merkezi’ne Dönüşecektir…”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, bir toplumun var olması ve gelişmesinde eğitimin, sağlığın, kültürün büyük önemi olduğunu ifade ederek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin temel ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim, sağlık ve kültür alanında büyük adımlar attığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesinin Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Tıp ve Hukuk Fakültelerini açarak gençlerin yurt dışına yerleşerek beyin göçünün azalmasını sağladığını belirten Prof. Dr. Sadıkoğlu, yurt dışında ikamet eden Kıbrıslı Türk bilim adamları ve sanatçıların da yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmelerinin sağladığını kaydetti.

Kültür sanat alanında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin oluşturulduğunu anlatan Prof. Dr. Sadıkoğlu, kültür ve sanatın toplumdaki önemine örneklerle değindi. Prof. Dr. Sadıkoğlu şunları söyledi: “3. Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallığın Başkanı Winston Churchill’e yıllık bütçe onaylanması için getirilir. Bütçeye bakan Winston her alana finans aktarıldığını görür ancak listede kültür sanat yoktur. Neden diye sorar. Yardımcısı savaş zamanıdır kültür sanatı biraz erteleyelim, önceliği önemli alanlara verelim diye düşündük şeklinde cevap verir. Churchill, savaşın yapılmasının nedeni nedir diye sorar. Kültürümüzü ve sanatımızı muhafaza etmek için yapmıyorsak neden savaşalım. Bu bakımdan kültür savaşının büyük önemi vardır. Kültür sanata öne veren toplumlar her zaman öne çıkmıştır.”

Prof. Dr. Sadıkoğlu, Avrupa ülkelerinde kültür ve sanatın eğitim ile sağlık kadar önemli unsurlar arasında yer aldığını söyleyerek “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, sekiz ayda 20 sergiye ev sahipliği yaptı. Şu anda 7 farklı sergi sanatseverlere sunuluyor. Kazakistan, Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan ve Ukrayna’dan 4 grup toplam 30 sanatçı resim baskı ve resim alanında atölye çalışmaları yapıyor. Bu eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonu arasında yer alacak. Bu bakımdan 20 bin metrekare altı katlı bir müzenin Kuzey Kıbrıs’ta oluşturulmasının büyük önemi var. Kıbrıs gelecekte bir kültür merkezine dönüşecektir” dedi.

Kıbrıs Modern sanat Müzesi’nde yapılan uluslararası alanda eserlerin değerlendirilmesi için Alasya Ödülü çerçevesinde beş farklı sanat ödülü verileceğini de dile getiren Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, “Bunlar foto resim ödülü, resim ödülü, seramik ödülü ve diğer alanlarda olacaktır. Bu ödüllere geçmişten bugüne yansımaları gelen coğrafyamızın en ünlü bilim insanlarının isimleri verilmiştir” diye konuştu.

Bakan Zeki Çeler: “Türki Cumhuriyetler İçerisinde En Büyük Müzenin Ülkemizde Açılacak Olması Onur Verici…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, değerli sanat eserlerinin sergileneceği bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade ederek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitimde olduğu kadar sağlık, kültür ve diğer alanlarda ciddi adımlar attığını söyledi.

Sanata verilen değer sayesinde milletin var oluşu ve kültürünün gelişmesi bakımından ciddi adımlar olduğunu dile getiren Bakan Çeler, “Ülkemizde Türki Cumhuriyetler içerisinde en büyük ve Avrupa’ya da örnek olabilecek Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılacak olması ve her alanda sergilerin sunulması bizim için onur vericidir” dedi.

İnsanların sanatı ve çektikleri fotoğrafları sadece telefonlarında hafızaya almamalarının, görsel olarak gelecek nesillere bırakmamanın ciddi bir yanlış olduğunu ifade eden Bakan Çeler, teknoloji sona erdiğinde elimize kalacak olanların gerçek veriler olduğunu ve bu nedenle bu tür etkinliklerin artarak desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak görsel, müzik veya diğer sanat alanlarda sanat faaliyeti gösterenlerin sosyal yatırımlarının bakanlık tarafından yapıldığını duyuran Zeki Çeler, sanatçıların bakanlığa başvurulması halinde beş yıl boyunca tüm sosyal yatırımlarının Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanacağını belirterek sözlerini noktaladı.

Bakan Çeler, Tuncel’e İBN HEYSEM ÖDÜLÜ Takdim Etti…

Açılış konuşmalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler tarafından, Fotoğraf Sanatçısı Elif Nihal Tunçel’e Teşekkür Belgesi, Ediz Tuncel’e ise “IBN Heysem” Ödülü takdim edildi.

“Eserlerimiz Müze Sayesinde Değer Buluyor…”

Ödül sonrası sergi ile ilgili bilgiler aktaran Ediz Tuncel, “Yakından bakınca resim uzaktan bakınca da fotoğraf olarak görünen eserlerden oluşan serginin bir birikimi var. Elimizdeki birikimleri saklamayarak sanatseverlere sunuyoruz. Dünyada kısa süre içerisinde bu kadar sanat eserini görsel olarak elinde bulundurarak büyük ve zengin bir koleksiyon oluşturan başka bir üniversite veya kurum olmadığını düşünüyorum. Üniversiteler bilim ve akademik gelişime daha fazla ağırlık verirken burada akademik gelişim yanında toplumun büyük ihtiyacı olan sağlık ve kültür yaptırımına geçildi. Ülkemizde bulunan görsel sanatların ustaların büyük bir çoğunluğu burada bulunuyor. Yüzlerce sanatçının binlerce eseri koleksiyona dahil edildi. Kıbrıs Modern, Sanat Müzesi’nin oluşumu ile sanatçıların sergi yapma kaynak bulma sorunu büyük oranda giderildi. Bu müze önümüzdeki yüzyıllarda adından söz ettirecektir. Bizim coğrafyamızda yaratılan eserler çocuklarımıza müzede miras olarak kalacaktır. Bunu bir parçası olduğu için onur duyuyorum” diye konuştu.

Sergi Kurdelesini Kestiler…

Ödül takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek, sergi gezildi. Elif Tunçel ve Ediz Tunçel’in Kuzey Kıbrıs’ın her köşesinde çekilen ve ülkemizin doğal, kültürel, insani ve tarihi değerlerini yansıtan fotoğraflarından seçilerek özel efektlerle oluşturulan “Kuzey Kıbrıs Karma Foto Resim Sergisi" iki hafta boyunca 10.00-12.00 saatleri arasında Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.