  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Kuzey Kıbrıs kıyıları temiz, herhangi bir kirliliğe rastlanmadı

» »
Suriye’den kaynaklı, Kıbrıs kıyılarına da ulaşması olası petrol sızıntısı ile ilgili gelişmelerin 24 saat kesintisiz yakından takip edildiğini ifade ederek, ülke sahillerini tehdit eden herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını bildirdi
Kuzey Kıbrıs kıyıları temiz, herhangi bir kirliliğe rastlanmadı

Başbakanlık Müsteşarı, Kriz Yönetimi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye’den kaynaklı, Kıbrıs kıyılarına da ulaşması olası petrol sızıntısı ile ilgili gelişmelerin 24 saat kesintisiz yakından takip edildiğini ifade ederek, ülke sahillerini tehdit eden herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını bildirdi.

Amcaoğlu, Karpaz açıklarında bugün İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından 2 noktada yeni kirlilik tespit edildiğini ifade ederek, biri 10 kilometre biri de 17,5 kilometre açıkta olan küçük küçük parçaların oluşturduğu kirliliği yerinde gözlem için gemilerin hareket ettiğini söyledi. 

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, sızıntı ile gelişmelerin ve denizdeki hareketliliğin Avrupa Denizcilik ve Emniyet Ajansı’nın (EMSA) uydudan paylaştığı harita yanında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin kendi çalışmaları ile izlendiğini kaydetti.

İHA, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti gemilerinin uydudan paylaşılan noktaları yakından takip ettiğini ifade eden Amcaoğlu, İHA’nın bugün de havalandığını ve havadan takibinin yapıldığını belirtti.

Uydu görüntülerine göre Dipkarpaz’ın 2,2 mil uzağında bir kitle görüldüğünü, bu bölgenin İHA ve sahil güvenlik ile kıyı emniyeti gemileri tarafından tarandığını ancak herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını ifade eden Amcaoğlu, ayrıca Suriye’den çıkan ve Karpaz’ın 20 mil açığında tespit edilen ayrı bir kütle daha olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, Meteoroloji Dairesi’nden de sürekli rüzgar ile ilgili bilgi alındığını, rüzgarın önümüzdeki günlerde İskenderun ve Hatay’a doğru eseceğini belirtti.

Hüseyin Amcaoğlu, gelişmelerin EMSA uydusu ve İHA tarafından sürekli takip edildiğini, 24 saat teknik masanın gelişmeleri takip ettiğini kaydetti.

EMSA’nın Dipkarpaz’ın 2,2 mil uzağındaki kirlilik ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti’ne ait gemilerin bölgedeki taradığını, kirlilik tespit edilmediğini, yine EMSA’nın ve İHA’nın tespitinde 20 mil açıkta kirlilik ihbarı yapıldığını, görsel doğrulama için sahil güvenlik botunun bölgeye ulaştığını ve ilk incelemelerde herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını ifade eden Amcaoğlu, İHA’nın İskenderun açıklarında tespit ettiği kirliliğin de Türkiye Cumhuriyeti’ne bildirildiğini anlattı.

İHA uçuşları devam ederken Karpaz’ın 10 km açığında kirlilik ihbarı geldiğini ifade eden Amcaoğlu, bu bölgede Vatan romorkörünün yaptığı tespitte, küçük küçük nohut büyüklüğünde parçalar halinde kirlilik tespit edildiğini kaydetti.  

İHA’nın ayrıca Karpaz’ın 17,5 km kuzeyinde yeni kirlilik tespit ettiğini, yerinde gözlem için kıyı emniyetine ait bir romorkörün bölgeye hareket ettiğini ifade eden Amcaoğlu, “Sürekli takip halinzdeyiz, yeni gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rahvancıoğlu, hükümet PCR ve antijen testleri konusunda kafa karışıklığı yarattı05 Eylül 2021 Pazar 13:47
  • Tüm müzeler, KKTC vatandaşlarına ücretsiz olacak05 Eylül 2021 Pazar 12:53
  • Akıncı, “Bu yıl bal rekoltesi düşük”05 Eylül 2021 Pazar 12:51
  • Hınçal başkanlığa getirildi05 Eylül 2021 Pazar 12:12
  • Amcaoğlu, GCE A Level sınav sonuçlarına sahip TC - KKTC çift uyruklu adaylar TC yükseköğretim kurumları tarafından kabul edilecek05 Eylül 2021 Pazar 11:53
  • Yarından itibaren KKTC’ye girişte QR kodu istenecek05 Eylül 2021 Pazar 11:51
  • ADAPASS tüm ilçelerde uygulamaya başlanıyor, 18 yaş üzeri zorunlu!05 Eylül 2021 Pazar 11:35
  • Siyah altına yoğun talep var05 Eylül 2021 Pazar 11:04
  • Elektronik kayıtlar 4-8 Eylül'de05 Eylül 2021 Pazar 11:02
  • Polis kontrolünde aracından uyuşturucu çıktı05 Eylül 2021 Pazar 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti