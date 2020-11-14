Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Dünya Diyabet Gününde Farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Girne’de gerçekleştirilen yürüyüşe Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonuna üye, 12 Kulübün üyeleri katıldı.

Diyabet Farkındalık yürüyüşü, Girne Ramadan Cemil Meydanından başladı.

Ellerinde mavi balonlar ve diyabet konusunda bilinçlendirici pankart ve dövizler taşıyan katılımcılar, Müzik eşliğinde, Ziya Rızkı ve Atatürk Caddeleri boyunca yürüyüş gerçekleştirdi. Atatürk Anıtı önünde yapılan konuşmalarda diyabetin çağımızın en önemli hastalıklarından biri olduğuna vurgu yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu- Diyabeti Bilinçlendirme ve Eylem Komitesi Başkanı Yonca Deniz, her yıl gerçekleştirdikleri yürüyüşle amaçlarının hastalığa karşı farkındalık yaratamak oılduğunu ifade etti. Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tuna Karatepe de, Dünyada 2019 yılında 4 milyon kişinin diyabet nedeni ile hayatını kaybettiğini, 1 milyondan fazla çocuğun tip 1 diyabetle yaşadığını ve şu an için yaklaşık 463 milyon insan şeker hastası olduğunu anlattı.