Kuzey Kıbrıs Lıons Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu Yapıldı… Başkan Tuna Karatepe…

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu yapıldı.Başkanlığa Tuna Karatepe seçildi.
Federasyondan verilen bilgiye göre, genel kurulda 2019- 2020 Federasyon Başkan I. Yardımcısı Ln. Tuna Karatepe tarafından 2020-2021 Dönem Çalışma Programı ve Bütçe Yönetmeliği okundu ve oy birliği ile onaylandı.
Kuzey Kıbrıs’ta 14 kulübü çatısı altında bulunduran Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu genel kurulda, 1 Temmuz’da görevi devralacak başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçti.
2020-2021 dönemi yönetimi görev dağılımı şöyle oluştu:
Başkan Tuna Karatepe, Geçen Dönem Başkanı Alev Ulubay, Başkan 1. Yardımcısı Duygu Adahan, Başkan 2. Yardımcısı Süheyla Erbilen, Sekreter Hande Kayasal Çelikden, Sayman Gül Adal ve Toplantı Yönetmeni Fisun Esatoğlu.
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