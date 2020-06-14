  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Kuzey Kıbrıs Lıons Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu Yapıldı… Başkan Tuna Karatepe…

» »
Kuzey Kıbrıs Lıons Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu Yapıldı… Başkan Tuna Karatepe…
Kuzey Kıbrıs Lıons Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu Yapıldı… Başkan Tuna Karatepe…

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu yapıldı.Başkanlığa Tuna Karatepe seçildi.

Federasyondan verilen bilgiye göre, genel kurulda 2019- 2020 Federasyon Başkan I. Yardımcısı Ln. Tuna Karatepe tarafından 2020-2021 Dönem Çalışma Programı ve Bütçe Yönetmeliği okundu ve oy birliği ile onaylandı.

Kuzey Kıbrıs’ta 14 kulübü çatısı altında bulunduran Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu genel kurulda, 1 Temmuz’da görevi devralacak başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçti.

2020-2021 dönemi yönetimi görev dağılımı şöyle oluştu:

Başkan Tuna Karatepe, Geçen Dönem Başkanı Alev Ulubay, Başkan 1. Yardımcısı Duygu Adahan, Başkan 2. Yardımcısı  Süheyla Erbilen, Sekreter Hande Kayasal Çelikden, Sayman Gül Adal ve Toplantı Yönetmeni Fisun Esatoğlu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çakıcı: “Yürekli, vizyon sahibi siyaset insanlarına ihtiyaç var”14 Haziran 2020 Pazar 15:21
  • Traktör devrildi..yaşamını yitirdi14 Haziran 2020 Pazar 15:19
  • KTAMS: “Yönetmeliğe aykırı uygulamaya asla müsade etmeyeceğiz”14 Haziran 2020 Pazar 15:17
  • KTAMS: “Yönetmeliğe aykırı uygulamaya asla müsade etmeyeceğiz”14 Haziran 2020 Pazar 15:17
  • “12 Yaşındaki oğlum işe gidersem öleceğime inanmıştı. işe gitme diye yalvarıyordu”14 Haziran 2020 Pazar 15:15
  • Akıncı: “Siyaseti doğru yönlendirmesini beklediğimiz sağlık uzmanlarımızın yüksek sesle düşüncelerini duyurmalarının gerekli ve zorunlu olduğu günlerden geçiyoruz”14 Haziran 2020 Pazar 15:10
  • Kıbrıslı Türk Ve Rum Partilerden İş Birliği Çağrısı13 Haziran 2020 Cumartesi 19:25
  • Lefkoşa’da motosiklet ve bisiklet hırsızlığından bir kişi tutuklandı13 Haziran 2020 Cumartesi 19:24
  • Hızal: “Pandemi hastanesi çoktan bitirilmeliydi. Hükümet sınıfta kaldı”13 Haziran 2020 Cumartesi 19:23
  • CTP Genel Başkanı Erhürman: “Sıkıntılar Halen Hem Sağlıkta Hem De Ekonomide Devam Ediyor”13 Haziran 2020 Cumartesi 19:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti