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Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’na bağlı kulüplerden İzmir’e yardım

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Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’na bağlı kulüpler İzmir’de gerçekleşen deprem için 24,bin TL yardımda bulundu.
Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’na bağlı kulüplerden İzmir’e yardım

Federasyon Başkanı Tuna Karatepe, ne zaman nerede ihtiyaç varsa orada bir Lionun var olduğunu belirterek, Türkiye’de 118-R Genel Yönetmeni Esengül Karasoy Erkan’ın acil durum açıklamasının, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’na ulaştığını ve iki gün gibi bir kısa süre içerisinde toplanan yardımın İzmir’deki depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için Türkiye Lionlarına ulaştırıldığını söyledi.

Karatepe, İzmir ve çevresinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, bu acıyı tüm Kuzey Kıbrıs Lionları ve Leoları olarak yüreklerinin en derinlerinde hissettiklerini belirterek, böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti. 

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