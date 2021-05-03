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Kuzey Kıbrıs Lions Ve Leo Kulüpleri Çevrimiçi Toplantı Düzenledi

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Kuzey Kıbrıs Lions ve Leo Kulüpleri çevrimiçi toplantı düzenledi. Toplantıya pekçok ülkeden katılım oldu
Kuzey Kıbrıs Lions Ve Leo Kulüpleri Çevrimiçi Toplantı Düzenledi

Kuzey Kıbrıs Lions ve Leo Kulüpleri çevrimiçi toplantı düzenledi. Toplantıya pekçok ülkeden katılım oldu

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri adına yapılan açıklamaya göre, Undistrict Kıbrıs Lions Kulüplerinin, Girne Vatan, Girne Özgürada, Girne Beşparmak, Magusa Kale, Girne Ada, Güzelyurt Yeşilada, Lefkoşa Başkent, Girne akdeniz, İskele Sahil, Lefkoşa Sarayönü, Mehmetçik Karpaz, Lefkoşa Merkez, Lefkoşa Lider Leo, Girne Leo, İskele Sahil Leo ve Girne Akdeniz Leo Kulüplerinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Hırvatistan, İtalya, Hindistan, Kanada, Kuzey Macedonia, Litvanya, Lübnan, Malta, Mısır, Nepal, Pakistan, Portekiz, Türkiye, Ürdün, Zimbabve’den 160’ın üzerinde katılım sağlandı.

Toplantıda, konuk konuşmacı Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, İklim Değişikli ve Kıbrıs’ta İklim değişikliklerinin etkileri hakkında hazırlamış olduğu sunumunu paylaştı.

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